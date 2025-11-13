Em outubro, as vendas de veículos novos em Sergipe somaram 1.838 unidades

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (FENABRAVE), apontou que as vendas de veículos novos no estado, no mês de outubro, totalizaram 1.838 unidades.

O número de veículos novos aqui referido, diz respeito à soma das vendas de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus licenciados, pela primeira vez, no período em análise, de acordo com a nota fiscal da compra.

Em termos relativos, verificou-se crescimento de 18,7% nas vendas em relação a outubro de 2024. Já na comparação com o mês imediatamente anterior, setembro último, verificou-se um acréscimo de 8,9%.

Vendas por segmento em outubro/2025

As vendas de automóveis e comerciais leves totalizaram 1.694 unidades, assinalando acréscimo de 11,6%, em relação às vendas do último mês de setembro. No comparativo com outubro do ano passado, observou-se crescimento de 15,7% nas vendas desse segmento.

Entre os veículos pesados, o segmento de caminhões registrou a comercialização de 108 unidades, apresentando aumento de 42,1%, em relação à comercialização registrada em outubro de 2024. No segmento de ônibus, as vendas foram de 36 unidades, registrando crescimento de 300,0%, quando comparado ao mesmo mês do ano anterior (outubro/2024).

Outros segmentos em outubro/2025

As vendas e o licenciamento de ciclomotores, motocicletas e motonetas, a partir de 50 cilindradas, de acordo com a Lei 13.154/2015, no mês analisado, somaram 3.288 unidades. Na comparação com outubro do ano passado, tais vendas assinalaram acréscimo de 22,3%. Na comparação com setembro último, observou-se aumento de 4,6%.

Unidade de Comunicação do Sistema FIES – UNICOM