Em outubro, o custo da construção em Sergipe chegou a R$ 1.668,42

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, uma produção conjunta do IBGE e da Caixa Econômica Federal, revelou que o custo médio da construção em Sergipe, por metro quadrado (m²), em outubro deste ano, aumentou 0,3%, quando comparado com o mês imediatamente anterior, setembro último. Na comparação com o mês de outubro do ano passado, o custo registrado apresentou crescimento de 4,8%. No acumulado do ano, o custo registrado apresentou aumento de 4,6%.

Em termos absolutos, o menor custo médio por metro quadro, no período analisado, foi registrado em Sergipe (R$ 1.668,42). Logo em seguida ficou Pernambuco (R$ 1.672,62) e Espírito Santo (R$ 1.703,26). Por outro lado, os estados que registraram maior custo médio foram Acre (R$ 2.127,94), Santa Catarina (R$ 2.119,45) e Rondônia (R$ 2.081,87).

Composição do custo da construção de outubro/2025

Analisando separadamente os componentes do custo da construção, verificou-se que, do valor total, a fatia de 59,2%, ou R$ 987,04, referiu-se ao custo com material, enquanto os 40,8% restantes, ou R$ 681,38, corresponderam ao custo com a mão de obra empregada.

Em termos relativos, o custo com material, no mês considerado, teve aumento de 1,8% na comparação com o mesmo mês do ano que findou (outubro/2024), quando comparado com setembro último, verificou-se um acréscimo de 0,6%.

Quanto ao custo com a mão de obra, observou-se aumento de 9,4% em relação a outubro do ano passado. Já em relação ao último mês de setembro, o custo com mão de obra manteve-se constante.

