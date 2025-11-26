Em outubro, repasse do FPE para Sergipe somou cerca de R$ 454,4 milhões

Análise realizada pelo Observatório da Indústria do Sistema FIES, com base nos dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), indicou que o repasse do Fundo de Participação dos Estados (FPE) para Sergipe, em outubro do ano corrente, foi de aproximadamente R$ 454,4 milhões.

Em termos relativos, na comparação com setembro último, o repasse assinalou um acréscimo real de 5,5%, considerando o efeito da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Já no comparativo com outubro de 2024, houve crescimento real de 3,6% na transferência do recurso.

Com os dados de outubro, o repasse do fundo ao estado em 2025 ficou em aproximadamente R$ 5,5 bilhões, registrando crescimento de 6,4%, em termos reais, em relação ao observado no mesmo período em 2024.

Repasse do FPM em outubro/2025

O repasse a todos os municípios sergipanos, através do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), totalizou cerca de R$ 176,8 milhões, apontando um acréscimo real de 0,2%, em comparação com outubro de 2024. Já em relação a setembro último, houve um decréscimo de 38,6%. No acumulado de 2025, o total repassado foi de R$ 2,4 bilhões, um aumento de 6,0% em comparação com o mesmo período de 2024.

Repasse do Fundeb em outubro/2025

O repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) totalizou cerca de R$ 100,8 milhões, assinalando um acréscimo real de 5,4%, em relação a setembro último. Já no comparativo com outubro de 2024, houve um crescimento real de 53,8% no valor do repasse. Com o montante de outubro, o FUNDEB acumulou repasse de aproximadamente R$ 1,1 bilhão em 2025, registrando um crescimento de 15,0% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Unidade de Comunicação do Sistema FIES – UNICOM