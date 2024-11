Em setembro, produção de petróleo em Sergipe aumentou

Análise realizada pelo Núcleo de Informações Econômicas da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES), com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), revelou que a produção de petróleo no estado, no mês de setembro, alcançou, em média, 10,7 mil barris por dia (bpd), registrando um crescimento de 5,9% em relação à produção média do mês anterior (agosto/2024). No comparativo com setembro de 2023, verificou-se acréscimo de 17,6%. Com o volume produzido em setembro, a produção acumulada ao longo de 2024 atingiu cerca de 85,0 mil barris, um crescimento de 48,7% no comparativo com o mesmo período de 2023.

Extração de Petróleo em terra e mar

Do total produzido no nono mês de 2024, 98,8% ou 10,5 mil barris por dia (bpd) foram extraídos em terra. Nesse tipo de produção, em termos relativos, observou-se acréscimo de 6,0% na comparação com o mês anterior. Em relação ao volume produzido em setembro de 2023, notou-se um aumento na produção de 50,5%.

Já a produção no mar chegou, em média, a 128,8 barris por dia (bpd), abrangendo 1,2% da produção total. Em termos comparativos, verificou-se decréscimo de 1,0% em relação a agosto último. Na comparação com setembro de 2023, observou-se retração de 14,8%.

Produção de Gás em setembro/2024