Embaixador da Irlanda no Brasil visita Museu da Gente Sergipana

Seán Hoy visitou Sergipe a convite do Governo do estado e conheceu de perto a Renda Irlandesa produzida em Divina Pastora, além de outras potencialidades locais.

O embaixador da Irlanda no Brasil, Seán Hoy, visitou o Museu da Gente Sergipana Governador Marcelo Déda Chagas nesta terça-feira (27), e conheceu todo o acervo cultural e artístico salvaguardado pelo Instituto Banese, a exemplo das peças de Renda Irlandesa, um dos principais motivos pelo qual Seán Hoy veio a Sergipe a convite do governo do estado.

“Esse museu está lindo! Sergipe tem muita história para contar. Percebi que a cidade está cheia de turistas, e que eles podem fazer muitas coisas aqui, como visitar o museu, que oferece história, experiências e lições para o futuro”, declarou o embaixador.

Durante a visita, o embaixador assistiu ao vídeo da campanha ‘Viver Sergipe’, confeccionado pela secretaria estadual do Turismo e que mostra os principais pontos turísticos do estado. Ele também acompanhou as apresentações do Sebrae e do Instituto Banese sobre a história da Renda Irlandesa, suas conexões com a Irlanda e as diversas possibilidades de interface com a tecnologia.

Um dos objetivos do governo de Sergipe com o intercâmbio cultural é promover a valorização, a comercialização e exportação da Renda Irlandesa produzida no município de Divina Pastora. Para o superintendente do Instituto Banese e diretor do Museu da Gente Sergipana, Ezio Déda, as ações em torno da Renda Irlandesa têm grande importância para a preservação da tradição e o fortalecimento da cadeia produtiva do artesanato.

“Essa parceria entre o governo estadual, o Grupo Banese e o Sebrae é bastante profícua, porque valoriza e incentiva a cadeia produtiva do artesanato sergipano, além de preservar o que é tradição em nosso estado. A vinda do embaixador da Irlanda a Sergipe coloca a nossa Renda Irlandesa em foco na cena local e nacional, posição na qual esse produto e seus fazedores merecem estar”, afirmou Ezio Déda.

Acompanhado pelo presidente do Banese, Marco Queiroz, e pelo superintendente do Instituto, o embaixador percorreu as instalações do Museu e interagiu com o acervo. Duas paradas específicas, uma na Midiateca e outra na Nossas Histórias, foram especiais para que o embaixador pudesse apreciar a Renda Irlandesa e a importância dela no cenário cultural e econômico do estado. A visita foi finalizada com a apresentação da quadrilha junina Festa na Roça, do município de Itaporanga D’Ajuda.

Também participaram da visita ao Museu da Gente Sergipana: o secretário de Estado do Trabalho, Emprego, e Empreendedorismo (Seteem), Jorge Teles; o secretário de estado do Turismo, Marcos Franco; a secretária de Políticas para as Mulheres, Danielle Garcia; a presidente da Funcap, Antônia Amorosa; a superintendente do Sebrae em Sergipe, Priscilla Felizola; e o conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe, José Carlos Felizola; além da diretoria e equipe do Instituto Banese e Museu da Gente Sergipana.

Visita do embaixador a Sergipe

Também na terça-feira,27, Seán Hoy visitou Divina Pastora, no leste sergipano, para conhecer de perto o modo de fazer a Renda Irlandesa pelas rendeiras da localidade, e identificar oportunidades para firmar parcerias, desenvolver futuros negócios e difundir esse patrimônio.

Desde 27 de novembro de 2008, a Renda Irlandesa produzida em Divina Pastora recebeu o título de Patrimônio Cultural do Brasil, título conferido pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Iphan. O modo de fazer a Renda Irlandesa foi incluído no Livro de Registro dos Saberes da instituição.

Ascom Grupo Banese