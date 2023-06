Embaixador da Irlanda visita Fecomércio e discute potencial de exportação

Em mais uma ação de ampliação dos caminhos de comércio exterior para as empresas sergipanas, o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe recebeu a visita do embaixador da República da Irlanda, Seán Hoy, na manhã de segunda-feira (26). A visita aconteceu para tratativas de encontrar os caminhos de exportação dos produtos sergipanos para a Irlanda.

O embaixador destacou o trabalho de artesanato no estado, lembrando que as obras produzidas em Sergipe têm ampla capacidade de aceitação no mercado irlandês. Também conheceu um pouco mais sobre a Renda Irlandesa, hoje considerada patrimônio imaterial do Brasil. Seán Hoy conversou com empresários e agentes do Governo do Estado na reunião.

“Estou muito satisfeito com o que vi em Sergipe e que podemos abrir os caminhos de comercialização com a Irlanda. Conheci melhor o trabalho de arte da Renda Irlandesa e potenciais produtos sergipanos que podem ser levados para nosso país para comercialização. Espero firmar boas parcerias entre os sergipanos e nosso governo, para ampliar nossas relações comerciais”, disse o embaixador Hoy.

Também foi destacada outra técnica de bordado que tem muita influência cultural no estado, o Richelieu de Tobias Barreto. Joseane Menezes, presidente da associação de produtores do bordado, explicou a tradição de quatro séculos de produção do Richelieu em Sergipe e sua história datada do século XIV, época de origem da técnica difundida em Tobias Barreto.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, apresentou ao embaixador irlandês, os potenciais produtos de consumo para exportação à Irlanda e lembrou que o estado tem capacidade produtiva e escoamento de bens que são demandados pela economia irlandesa.

“Temos em Sergipe, não somente a Renda Irlandesa, artesanato e o Richelieu, mas também produtos que são de alta demanda por lá, a exemplo do açúcar, milho, confecções e cosméticos, além de determinados minérios. E também existe uma demanda por serviços de construção civil na Irlanda, os quais podemos preencher com nossas empresas. Estamos muito satisfeitos em receber o embaixador aqui na Fecomércio, juntamente com empresários exportadores e os segmentos do Governo do Estado que têm interesse em ampliar o comércio bilateral”, afirmou o presidente da Fecomércio.

Estiveram presentes o secretário de Estado de Trabalho e Empreendedorismo, Jorge Teles, a secretária de Políticas Públicas para Mulheres, Danielle Garcia, o secretário de Turismo, Marcos Franco, além de representantes de entidades de classe empresariais, o prefeito de Tobias Barreto, Dilson de Argipino, o presidente do conselho do Banco do Nordeste, Saumíneo Nascimento e o reitor da Universidade Tiradentes, Jouberto Uchôa de Mendonça.

Texto e imagem James Silva