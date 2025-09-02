Embaixadora da Educação Financeira do Banese palestra para estudantes de Rosário

Deyse Ferreira transmitiu de forma lúdica e com linguagem descomplicada noções de economia, finanças e consumo responsável.

Membros do time de Educação Financeira do Banese esteve no município de Rosário do Catete para uma missão especial: ajudar os jovens rosarenses a terem uma relação mais saudável com o dinheiro. A auditora do Banese e Embaixadora da Educação Financeira, Deyse Ferreira, palestrou para os estudantes dos sétimos anos A e B, da Escola Municipal Desembargador José Sotero Vieira de Melo. Os pais dos jovens também estiveram presentes.

Durante o evento, realizado no auditório da Câmara de Vereadores da cidade, foram abordados temas como economia, finanças e relacionamento com o dinheiro, mas tudo de maneira lúdica e sempre atrelado às situações do cotidiano. A palestra fez parte das ações práticas do projeto “Matemática é uma arte no dia a dia”, realizado pela professora Eliane Maria Pedro Gomes. O projeto tem como objetivo despertar nos estudantes a consciência sobre o valor do dinheiro, a importância do planejamento, e o consumo responsável.

“Somos gratos ao Banese pelo compromisso que possui com a formação cidadã e financeira dos nossos jovens, e por ter participado do nosso projeto oferecendo conhecimento e reflexões que enriqueceram ainda mais o aprendizado dos alunos”, salientou a professora Eliane Gomes. Para Deyse Ferreira, despertar nos adolescentes e familiares a importância de temas como planejamento financeiro, poupança e consumo responsável foi uma experiência profundamente gratificante.

“Transmitir esse conhecimento não apenas reforça o compromisso do Banese em disseminar a educação financeira e promover o desenvolvimento socioeconômico, mas também, o compromisso de criar oportunidades reais para que essas famílias desenvolvam habilidades essenciais que as ajudarão a superar os desafios cotidianos, e a construir um futuro mais sustentável e próspero para todos”, enfatizou Deyse Ferreira.

Texto e foto ascom Banese