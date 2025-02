EMBAIXADORES DA ÁUSTRIA VISITAM SERGIPE E DISCUTEM PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA ECONOMIA E CULTURA

Os avanços e investimentos contínuos em cultura, turismo e desenvolvimento social têm colocado Sergipe em evidência tanto no Brasil quanto no exterior. Nesta terça-feira, 18, o estado recebeu a visita do embaixador da Áustria, Stefan Scholz, e da embaixatriz Angelika Scholz, que conheceram a história e a cultura sergipana e dialogaram com o governador Fábio Mitidieri e secretários estaduais sobre possíveis parcerias.

Pela manhã, os embaixadores visitaram o Memorial de Sergipe ‘Prof. Jouberto Uchôa’, acompanhados pelo presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Gustavo Paixão, e pelo secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco. No local, foram recepcionados pelo Sexteto da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse), que apresentou um repertório representativo da cultura nordestina, incluindo peças de Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Chiko Queiroga e Antônio Rogério.

Após a apresentação, o grupo participou de uma visita guiada pelo Memorial, na qual foi possível conhecer o acervo do museu e elementos que compõem a identidade cultural sergipana, como arte, patrimônio, bens culturais, práticas e saberes que fortalecem a sergipanidade.

“Hoje, o embaixador teve a oportunidade de conhecer bastante da nossa cultura no Memorial de Sergipe, e ele ficou realmente encantado com tudo que ele viu; já era um entusiasta da nossa cultura e dentro dessa lógica de uma empresa, de uma multinacional que está se instalando em Sergipe, obviamente há um braço de apoio e de incentivo, de intercâmbio cultural, que faz muito sentido essa troca com a Funcap”, comentou Gustavo Paixão.

O presidente da Funcap ainda explicou os assuntos abordados neste primeiro encontro. “Ficou acordada inicialmente a proposta de pensar num seminário para o segundo semestre, no qual a gente vai fazer um intercâmbio cultural Brasil e Áustria, um pouco mais focado inclusive, num primeiro momento, na parte musical. Paralelo a isso, vamos apresentar outros elementos da nossa cultura para que a gente possa levar isso para fora do Brasil, para que Sergipe possa cada vez mais estar no topo e no ranking mundial em relação à cultura”, concluiu.

Este ano, o Brasil celebra o bicentenário de sua Independência, e no dia 30 de dezembro também será comemorado o estabelecimento das relações diplomáticas entre Brasil e Áustria. Atualmente, a comunidade austríaca no Brasil conta com aproximadamente 20 mil pessoas, enquanto cerca de nove mil brasileiros vivem na Áustria.

O embaixador Stefan Scholz elogiou a riqueza cultural de Sergipe e ressaltou a importância da visita para estreitar laços e discutir projetos futuros. “Sergipe é um modelo para o Brasil. Estou muito orgulhoso de estar aqui, conhecer e estudar essa história. Além disso, esta é uma excelente oportunidade para fortalecer parcerias existentes e discutir novos projetos estratégicos para o futuro”, afirmou o embaixador.

Agenda com o governador

No período da tarde, a comitiva participou de uma reunião com o governador do Estado, Fábio Mitidieri, no Palácio dos Despachos, na presença de secretários e presidentes de órgãos governamentais. Na oportunidade, a cooperação entre o estado de Sergipe e a Áustria foi discutida na pauta.

Ainda pela tarde, o CEO da Green Energy Park, Bart Biebuyck, realizou uma apresentação do projeto da usina de hidrogênio em Sergipe. Ele informou que Sergipe receberá a maior usina do mundo, a partir de um investimento de 4,5 bilhões de euros.

Foto: Reinaldo Moura