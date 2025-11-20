Emdagro participa da 47ª Festa da Laranja com ações que impulsionam citricultura

A Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) participa da 47ª Festa da Laranja, realizada no município de Boquim, no sul sergipano, entre os dias 21 e 23 de novembro. A iniciativa foi retomada após 10 anos de interrupção e reúne feira, exposições, shows, competições esportivas e a Exposição e Feira Citrus.

Na manhã da última quarta-feira, 19, o Centro de Difusão de Tecnologias da Emdagro, em Boquim, sediou uma ampla programação técnica que antecede a festa. O secretário de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca, Zeca da Silva, destacou a atuação da empresa pública para apoiar e fortalecer a citricultura em Sergipe. Ele ressaltou ainda o impacto positivo da retomada da Festa da Laranja.

“Na Festa da Laranja, teremos excelentes artistas que vão trazer um público grande, mas a essência da festa maior está aqui: são os produtores, as palestras, é o ganho de conhecimento, a relação dos produtores com os técnicos da Emdagro, a relação com as empresas que beneficiam a laranja e participam aqui do evento. Todos esses relacionamentos e trocas de experiências representam resgate do sentimento de pertencimento da citricultura”, enfatizou.

O secretário ressaltou também as ações realizadas pelo Governo do Estado para impulsionar a citricultura em Sergipe. “O governador Fábio Mitidieri nos deu algumas diretrizes dentro da agricultura e pecuária para dar atenção e priorizar, como a citricultura. O programa Citricultura Sustentável, por exemplo, contempla toda a parte de distribuição de borbulhas, assistência técnica, Censo da Citricultura, controle sanitário e investimentos no CDT aqui, de Boquim. Já está autorizada pelo governador a recriação e ampliação das nossas estufas produtoras de mudas, para favorecer os pequenos, micro e pequenos produtores”, concluiu o secretário.

O presidente da Emdagro, Gilson dos Anjos, frisou a importância da presença da Emdagro no evento. “Há 10 anos que a festa da Laranja foi esquecida e, hoje, o governo Fábio Mitidieri volta a dar vida a ela. A Emdagro abre a programação reforçando o apoio à iniciativa com um conjunto de ações que têm como foco fortalecer a cadeia produtiva, atualizar conhecimentos dos agricultores e ampliar a adoção de boas práticas”, destacou.

A laranja é o principal produto da citricultura sergipana. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), publicados no Levantamento Sistemático da Produção Agrícola em 2025, Sergipe mantém-se como 5º maior produtor do país e 2º do Nordeste, com uma previsão de safra de 402.004 toneladas para este ano, representando crescimento de 6,2% em relação ao ano anterior. Também a Companhia Sensacional de Abastecimento constatou a região citrícola sergipana como a 2º maior fornecedora de laranja para as Ceasas brasileiras em 2025.

Para o prefeito de Boquim, Jackson Costa, a parceria com o Governo do Estado gera resultados positivos para os produtores e para o desenvolvimento local. “A gente precisa voltar a olhar para os desafios, buscar soluções e, principalmente, incentivar e motivar os pequenos produtores. Temos uma agricultura forte, uma terra potente, um clima que ajuda e, sobretudo, a garra dos nossos produtores. É com essa força que buscamos profissionalizar ainda mais o setor, oferecer mecanismos que fortaleçam a produção e movimentam a economia local”, ressaltou.

Programação da Emdagro

Realizada desde o início deste mês de novembro, a programação promovida pela Emdagro inclui atividades que abordam desde práticas sustentáveis até manejo fitossanitário e aprimoramento da produção de citros. A primeira ação, realizada no dia 5 de novembro, foi o recolhimento de embalagens de agrotóxicos, reforçando o compromisso ambiental e a importância do uso seguro de insumos.

Nos dias 17 e 18, a instituição promoveu o curso de Aplicador de Agrotóxicos, capacitando trabalhadores sobre segurança, legislação e técnicas atualizadas para aplicação correta dos produtos. Na mesma semana, ocorreu a oficina para elaboração e aplicação de biocarvão, calda bordalesa, água de vidro, emulsão de cinzas, farinha de osso, adubo bokashi e biofertilizantes, ampliando o repertório de tecnologias acessíveis e sustentáveis aos produtores.

Ainda no dia 18, a programação contou com a realização do curso sobre técnicas de coleta de folhas de citros para análise foliar. A capacitação aconteceu em uma propriedade rural do município, ressaltando a importância do diagnóstico nutricional adequado para a saúde dos pomares.

O agricultor familiar Domingos Alves dos Santos foi um dos contemplados pelas ações da Emdagro e avaliou como positiva a presença da empresa. “Eu vejo esse momento como algo muito importante, especialmente por trazer de volta conhecimentos que começam lá na implantação do pomar. A Festa da Laranja é também o momento de refletir sobre os erros do passado, para não repetirmos de novo. Por isso, hoje eu estou mudando um pouco. Continuo na citricultura, mas também estou plantando cacau. A diversificação deve ser encarada com seriedade para não cair nos mesmos erros que meu pai cometeu, por exemplo. Precisamos refletir para não repetir os erros do passado”, observou.

Oficina

Também na programação da última quarta-feira, a equipe social da Emdagro conduziu a oficina de boas práticas na fabricação de doces e sabores de citrus, realizada na cozinha da instituição em Boquim. A atividade atraiu empreendedores, produtores e moradores interessados em agregar valor e diversificar a produção local. Nely Fernandes foi a técnica responsável pela qualificação.

“Com essa oficina, a gente pretende reativar a utilização dos subprodutos da citricultura, como o limão galego, limão siciliano, laranja pêra e a tangerina mexerica. As pessoas participantes são um grupo que pretendemos trabalhar para que ele continue com a atividade, já que estamos demonstrando aqui como agregar valor ao produtos”, explicou.

Bolos, compotas, doces, geleias, sequilhos e licores são algumas das receitas que foram apresentadas durante a oficina. Para a agricultora Ana Paula Ribeiro, a oficina abriu seus horizontes . “Para mim, tem sido uma oportunidade maravilhosa participar dessa oficina, de aprender essa culinária, que é utilizar as nossas frutas cítricas de forma mais proveitosa, de fazer uma alimentação mais gostosa e de ter uma renda extra”, contou.

A programação técnica se encerrará na sexta-feira, 21, com a entrega dos certificados do curso de Aplicador de Agrotóxicos e a premiação de citricultores e viveiristas. Com um conjunto de ações práticas, educativas e estratégicas, o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) e da Emdagro, reafirma seu papel como principal referência técnica da agricultura sergipana e fortalece a citricultura sergipana.