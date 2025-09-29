Empreendedor sergipano apoiado por programa do governo vence prêmio do Brics

O médico sergipano Hermílio Carvalho Junior foi destaque, na última semana, com o primeiro lugar do Prêmio Jovem Inovador Brics, promovido pela aliança intergovernamental, durante o 10º Fórum de Jovens Cientistas, ao apresentar um aplicativo desenvolvido para realizar análises com foco na prevenção e diagnóstico do pé diabético.

O empreendedor, apoiado por subvenção econômica do Programa Tecnova Sergipe (3ª edição), uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), coordenado nacionalmente através da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), obteve aprovação da Anvisa e autorização para comercializar a tecnologia ‘AFoot Care’, que identifica riscos de complicações a partir de imagens do pé do paciente.

De acordo com o diretor-presidente da Fapitec/SE, Alex Garcez, o reconhecimento internacional é um reflexo do compromisso da Fapitec/SE em fomentar a inovação e o desenvolvimento científico em Sergipe.“O Tecnova é um exemplo de programa que tem gerado resultados concretos e de alto impacto, e é um orgulho para nossa instituição ter apoiado esse projeto. Acreditamos que a inovação é fundamental para o desenvolvimento do nosso estado e estamos comprometidos em continuar apoiando iniciativas que promovam a geração de conhecimento e soluções inovadoras”, salientou.

O ganhador do prêmio destacou a importância do apoio. “Foi fundamental para o crescimento da LookInside, pois fortalece nossa capacidade de transformar pesquisa em soluções concretas para a saúde pública. Esse incentivo não apenas acelera o desenvolvimento das nossas soluções, mas, também, nos posiciona como referência nacional em inovação na prevenção de amputações, ampliando o impacto social e econômico da nossa tecnologia em Sergipe, no Brasil e, agora, reconhecida por outros países do BRICS”, declarou o CEO da LookInside.

Em Sergipe, o Tecnova é operacionalizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE), com recursos federais oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT/Finep) e recursos estaduais provenientes do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec), gerido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec). O programa conta, ainda, com o apoio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), que passou a ser o órgão central de Inovação no Estado desde a sua recriação em 2024.

O Secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, frisa a importância do investimento na ciência. “Esse resultado é motivo de orgulho não só para o estado, mas, também, para o país. O investimento em inovação e ciência traz retornos concretos para a sociedade. Quando apoiamos projetos como esse, estamos fortalecendo a pesquisa, engajando nossos pesquisadores e gerando soluções que podem transformar vidas. Sergipe tem mostrado que, com políticas públicas bem estruturadas, é possível alcançar reconhecimento internacional e alcançar grande projeção”, pontuou.

Através de recursos de subvenção econômica e parcerias com instituições estaduais, o programa financia o desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos, além de oferecer suporte em aceleração e internacionalização.

Para o secretário da Seplan, Julio Filgueira, o reconhecimento mostra que os investimentos em Ciência e Tecnologia são fundamentais para gerar soluções para a sociedade. “Esse prêmio evidencia como a pesquisa aplicada e a inovação são caminhos estratégicos para o desenvolvimento sustentável. O reconhecimento internacional a um jovem cientista brasileiro projeta, também, o nosso estado como um ecossistema de inovação capaz de gerar soluções competitivas em escala global”, ressaltou.

Foto: MCTI