Empreendedoras sergipanas conquistam reconhecimento nacional no Capital Semente

Aline Santos da Silva e Graziela Cristina Aragão representaram Aracaju em iniciativa da Fundação Dom Cabral, Movimento Bem Maior e BNDES

O empreendedorismo feminino sergipano segue conquistando espaço e reconhecimento em nível nacional. Prova disso é o resultado do Capital Semente 2025/01, promovido pela Fundação Dom Cabral, Movimento Bem Maior e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que premiou duas empreendedoras de Aracaju, Aline Santos da Silva e Graziela Cristina Aragão Passos.

As duas participaram de formações ofertadas pelo Espaço Empreendedor Pra Frente Aracaju, iniciativa do Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase) em parceria com a Fundação Dom Cabral e o Movimento Bem Maior. O projeto tem como objetivo capacitar, prioritariamente, mulheres artesãs e aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, fortalecendo a gestão de pequenos negócios e estimulando a autonomia financeira.

Para Aline Santos da Silva, a formação foi importante para que pudesse enxergar novas possibilidades em seu negócio. “Lá obtive conhecimentos que me levaram a dar um novo rumo à minha pequena empresa, como plano de negócios, precificação, liderança e marketing. Antes eu sentia um peixinho nadando sozinho, mas a partir desse projeto consegui olhar meu negócio de outro ângulo. Esse capital chegou em um bom momento para investir em novos equipamentos para a produção dos salgados”, contou.

Já Graziela Cristina Aragão, dona do DiGrazi Comida Afetiva, destacou a importância do incentivo para estruturar sua marca, especializada em pratos da culinária nordestina, como acarajé, bobó de camarão, caruru e vatapá. “Meu negócio ainda não está rodando fisicamente, apenas sob encomenda. Por isso esse incentivo é tão importante. Um dos meus objetivos é investir em material de divulgação, tanto gráfico quanto digital, para dar mais visibilidade ao meu trabalho”, afirmou.

Transformação de vidas

Para a gestora de Inovação do Inovase e educadora social da Fundação Dom Cabral, Gabriela Rezende, o reconhecimento nacional das empreendedoras sergipanas reforça o impacto transformador do programa. “Ver Aline e Graziela conquistando espaço em um projeto tão importante como o Capital Semente nos enche de orgulho. Mais do que recursos financeiros, o que entregamos aqui é conhecimento, apoio e autoconfiança. Quando essas mulheres percebem que podem gerir seus negócios com segurança e inovação, abrimos caminhos para transformar realidades e inspirar toda uma comunidade”, destacou.

O resultado do Capital Semente 2025/01 reforça a importância de iniciativas que usam da capacitação e do incentivo financeiro para estimular o empreendedorismo feminino. O programa é uma realização do Inovase e do Caju Hub, que contou com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação do município de Aracaju, do Governo de Sergipe, através da Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres e da empresa TLD Hub de Cibersegurança e Conectividade.

Obará Comunicação Integrada