Empreendedores estão otimistas com a realização do 40º Festival de Cultura e Arte de São Cristóvão, o Fasc

Assim como nas edições anteriores, ruas lotadas, público diversificado e uma programação intensa são esperados para a 40ª edição do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc), que acontece entre os dias 20 e 23 de novembro. A edição de 2025 reafirma a força do evento como um dos maiores impulsionadores do turismo cultural em Sergipe, na cidade Mãe do Estado, a quarta mais antiga do Brasil, onde cultura e economia caminham juntas.

Considerado um dos eventos artísticos mais tradicionais do Nordeste, o festival transforma São Cristóvão em um grande palco cultural, reunindo apresentações musicais, manifestações populares, artes e intervenções espalhadas pelas praças e ruas históricas. Durante os quatro dias, milhares de visitantes circulam pelo município, movimentando setores como hotelaria, bares, restaurantes e pequenos empreendedores, impulsionando a economia local e fortalecendo toda a cadeia produtiva do turismo.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, reforça a importância do Fasc para o fortalecimento do turismo cultural no estado. “O festival é um dos grandes eventos turísticos de Sergipe e tem um impacto muito significativo na economia de São Cristóvão e de toda a região. Ele movimenta a cadeia produtiva do turismo de forma integrada, desde os pequenos empreendedores até os grandes estabelecimentos, e projeta a cidade como um destino cultural estruturado, autêntico e acolhedor. Cada edição fortalece ainda mais essa vocação e gera oportunidades reais de renda para quem vive do turismo. O Governo do Estado segue comprometido em apoiar iniciativas como esta, que unem cultura, identidade e desenvolvimento, consolidando o turismo como um motor essencial para a economia sergipana”, afirmou.

Empresários destacam que o Fasc é uma dos eventos mais relevantes do calendário econômico de São Cristóvão, impulsionando o fluxo de turistas, ampliando o faturamento do comércio e fortalecendo a visibilidade da cidade como destino turístico.

O proprietário de um hotel da cidade, Álvaro Silva Lima, afirma que a demanda aumenta a cada edição. Segundo ele, o estabelecimento teve lista de espera desde maio, quando as reservas para o festival foram abertas, cenário que também se repete para dezembro. “Todos os anos, nosso hotel fica totalmente lotado, e neste ano a procura na lista de espera foi ainda maior. O Fasc contribui diretamente para consolidar São Cristóvão como destino cultural, porque muitas pessoas têm aqui o primeiro contato com a cidade ao virem curtir o evento”, ressaltou.

No segmento de bares e restaurantes, a expectativa também é positiva. O empresário Élder Correia, proprietário de uma pizzaria e restaurante localizada próximo à Praça São Francisco, explica como o fluxo durante o festival transforma completamente a rotina do município. “A gente se prepara para um movimento até dez vezes maior que o normal. As pousadas lotam, e muitos moradores chegam a desocupar suas próprias casas para alugá-las aos visitantes, que costumam chegar entre quarta e quinta e ficam até domingo, consumindo no comércio local, usando táxi e movimentando toda a cidade. Hoje, trabalhamos com duas operações: uma dentro da sorveteria, e outra no estilo fast-food na porta, oferecendo comida rápida para atender quem prefere apenas pegar e seguir caminhando”, explicou.

A alta procura por produtos típicos também ganha destaque. Para a empreendedora Vera Maria Gomes, o evento representa uma oportunidade concreta de ampliar a renda e de ter visibilidade. “Além dos bricelets que vendo diariamente, o movimento da festa me permite oferecer outras coisas, como água e bebidas, e isso faz toda a diferença. Para mim, é uma chance que garante uma renda extra importante, que uso como capital de giro para o restante do ano”, destacou.

