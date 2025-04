Empreendedores sergipanos fazem cursos profissionalizantes e têm acesso ao Crediamigo

A parceria entre o Banco do Nordeste (BNB) e o Sistema Fecomércio começou a colher bons frutos. Empreendedores dos municípios de Aracaju, Itabaiana e Tobias Barreto iniciaram as primeiras turmas de cursos profissionalizantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em parceria com o programa de microcrédito urbano do BNB (Crediamigo), para aprimorar conhecimentos técnicos e aplicar a cada atividade produtiva.

Entre os alunos, boa parte são clientes do Crediamigo e outros passaram a ingressar no programa. Os cursos disponíveis são em áreas como gestão, beleza, saúde, turismo e gastronomia. Os empreendedores podem participar nas unidades do Senac em Aracaju, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Propriá e Tobias Barreto.

A empreendedora Michele Barreto participa do curso Técnico em Eventos. Ela decidiu fazer a capacitação com a filha. “A área de eventos é um segmento muito amplo e pudemos aprender sobre comercialização de forma geral. Estou gostando muito do curso, porque agora tenho uma grande visão do mercado e vejo que estou no caminho certo, porque me organizei para colocar em prática o que realmente almejo”, afirmou.

Além dos cursos, o público capacitado passa a ter novas oportunidades de acesso ao microcrédito, com mais preparo e conhecimento sobre as linhas ofertadas pelo Crediamigo. “Um mês depois de formalizar a parceria, já temos as primeiras turmas em andamento. Por isso é importante unir a capacitação ao crédito orientado, porque quanto mais preparado, maior a chance de sucesso do empreendedor”, disse o gerente estadual do Crediamigo, José Paes.

O diretor de Educação Profissional do Senac, Adalberto Trindade, destacou os efeitos positivos da parceria. “Após a conclusão do curso, eles têm acesso a linhas de financiamento com juros acessíveis, e podem se inserir melhor no mercado de trabalho. Essa parceria abre espaço de oportunidade, visando a sustentabilidade financeira e a transformação social dessas pessoas, dessas famílias”, declarou.

Texto e foto BNB