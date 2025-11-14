EMPREENDEDORISMO FEMININO E INOVAÇÃO MARCARAM A FEIRA DO CAJU DA 4ª TURMA DO PROGRAMA EMPREENDEDOR

A quarta turma do Programa Espaço Empreendedor Pra Frente encerrou o período de formação com a Feira do Caju e a entrega dos certificados, realizada durante o Festival Cultural do Caju Hub, na Orla da Atalaia, na quinta-feira, 13.

Com tecnologia, artesanato e iniciativas voltadas ao desenvolvimento de jovens e mulheres, o programa é fruto da parceria entre o Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase), Fundação Dom Cabral, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Movimento Bem Maior, G Mendes Governança e Gestão, além da Prefeitura de Aracaju e do Governo do Estado.

A gestora de Inovação do Instituto e educadora social da Fundação Dom Cabral, Gabriela Rezende, destacou que o encontro representou mais um avanço para o fortalecimento da rede de empreendedorismo feminino. “É com muita alegria que celebramos a formação de mais uma turma do Espaço Empreendedor Pra Frente. Reunimos aqui diferentes projetos, como o Pra Frente e o Jovem Tech, em um ambiente de troca, criatividade e novas conexões. A feira permite que as participantes coloquem em prática tudo o que aprenderam ao longo da formação, vivenciando experiências reais de mercado e se aproximando do público”, destacou.

A instrutora do Jovem Tech, Edlange Lopes, ressaltou a força da rede de mulheres empreendedoras que vem sendo construída dentro do programa. “Participar da feira foi uma experiência maravilhosa. Pude conhecer o trabalho de várias mulheres e fiquei encantada com a qualidade e a dedicação de cada uma. É muito importante incentivar quem está começando, e tenho muito orgulho de contribuir com os projetos da Inovase”, disse.

A empreendedora do Atelier Sagrada Cultura, Andreia Satil, contou que a formação representou um novo olhar pessoal e profissional. “Eu estava desacreditada do meu negócio, desanimada, e esse curso fez eu me reencontrar. Voltei a me apaixonar pelo meu empreendimento e pelo que eu faço. Foi realmente um divisor de águas”, ressaltou.

Já para a empresária da Danny Saboaria Artesanal, Daniela Delfino, a formação pôde te dar técnica para cuidar da sua marca de forma mais eficiente. “O curso nos ajudou a melhorar nossos cálculos de custos, organizar melhor a apresentação dos produtos e entender de forma mais profissional como gerir o negócio. Foi muito proveitoso e trouxe impactos reais para meu dia a dia”, afirmou.

A artesã da Associação Artran, Maria Rocha, celebrou a oportunidade de aprendizado e transformação, especialmente por ter iniciado sua primeira formação no Inovase aos 70 anos. “Apesar de trabalhar com artesanato há muitos anos, eu ainda não sabia valorizar meu trabalho. Esse curso veio na hora certa. Aprendi a melhorar minhas peças, atender melhor meus clientes e acreditar mais em mim. Nunca é tarde para aprender, e hoje me sinto completa para produzir e vender”, comemorou.

O diretor executivo do Inovase, Marcos Vasconcelos, destacou a importância do momento para o ecossistema de inovação. “Hoje o Caju Hub está em festa. Estamos encerrando a última turma do Pra Frente do ano e também celebrando a primeira turma do Jovem Tech. A união, a celebração e a alegria fazem parte da inovação e do empreendedorismo. Sozinhos, não chegamos longe. É juntos que construímos resultados e avançamos”, explicou.

