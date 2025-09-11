Emprego: confira as vagas disponibilizadas pela Fundat nesta quinta-feira

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quinta-feira, 11.

Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.

O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o Ceac do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.

Vagas para ampla concorrência:

Auxiliar de serviços gerais

Alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Serviços gerais

Ensino fundamental completo

Com 06 meses de experiência

Empresa localizada no bairro Cidade Nova

Auxiliar de cozinha

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência

Vaga afirmativa para mulheres

Empresa localizada no bairro Cidade Nova

Cozinheiro

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Luzia

Encanador hidráulico

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Farolândia

Auxiliar de encanador hidráulico

Ensino fundamental completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Farolândia

Auxiliar de eletricista predial

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Farolândia

Eletricista predial

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Farolândia

Auxiliar de lavanderia

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Santa Maria

Auxiliar de lavanderia

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Santa Maria

Auxiliar de lavanderia

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Santa Maria

Motorista categoria C

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Curso de MOPP, possuir CNH C

Empresa localizada no bairro Santa Maria

Consultor de vendas

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Desejável que resida no município de Estância ou proximidades

Empresa localizada no município de Estância

Pedreiro

Não alfabetizado

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Atalaia

Garçom

Ensino médio incompleto ou trancado

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Confeiteiro

Não alfabetizado

Com experiência comprovada em CTPS

Vaga afirmativa para mulheres

Curso de confeiteiro

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Supervisor de restaurante

Ensino médio completo

Com experiência comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Luzia

Consultor de vendas

Ensino médio completo

Com experiência em viagem e turismo comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Cozinheiro

Ensino médio completo

Com experiência em pratos à lá cartes, e massas, comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Salgado Filho

Maquiadora(vaga para PJ)

Ensino médio completo

Com experiência

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Designer de sobrancelhas (vaga para PJ)

Ensino médio completo

Com experiência

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Manicure e pedicure (vaga para PJ)

Ensino médio completo

Com experiência

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Trancista (vaga para PJ)

Ensino médio completo

Com experiência

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Escovista (vaga para PJ)

Ensino médio completo

Com experiência

Empresa localizada no bairro Coroa do Meio

Promotor de vendas

Ensino médio completo

Com experiência sem comprovação em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Vendedor

Ensino médio completo

Com 06 meses de experiência em vendas de motos comprovada em CTPS

Empresa localizada no bairro Centro

Estágio

Ensino médio cursando

Sem experiência

Disponibilidade para trabalho das 8h às 15h.

Empresa localizada no bairro Palestina

Vagas para pessoa com deficiência (PcD):

Auxiliar de produção

Alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no município de Nossa Senhora do Socorro

Auxiliar de lavanderia

Ensino fundamental completo

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Santa Maria

Servente de obras

Não alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Barra dos coqueiros

Servente de obras

Alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro 18 do Forte

Servente de obras

Alfabetizado

Sem experiência

Empresa localizada no bairro Jardins

Confira os pontos de atendimento da Fundat:

Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h

CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h

UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h

UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h

UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h

UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h.

Ascom Fundat