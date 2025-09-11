Emprego: confira as vagas disponibilizadas pela Fundat nesta quinta-feira

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) divulga novas oportunidades de emprego nesta quinta-feira, 11.
Os interessados em candidatar-se às vagas precisam se cadastrar ou atualizar o currículo na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, centro, ou qualquer Unidade na cidade. O candidato precisa apresentar: carteira de trabalho, CIN (antigo RG), CPF e currículo.
O horário de funcionamento da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O atendimento acontece também em outros pontos, das 7h às 13h, no o Ceac do Shopping Riomar, das 7h às 17h na UQP do bairro Santos Dumont, UQP do bairro Olaria, UQP do bairro Coroa do Meio e a UQP do bairro Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas no telefone: 3179-1331.
Vagas para ampla concorrência:
Auxiliar de serviços gerais
Alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Serviços gerais
Ensino fundamental completo
Com 06 meses de experiência
Empresa localizada no bairro Cidade Nova
Auxiliar de cozinha
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência
Vaga afirmativa para mulheres
Empresa localizada no bairro Cidade Nova
Cozinheiro
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Luzia
Encanador hidráulico
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Farolândia
Auxiliar de encanador hidráulico
Ensino fundamental completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Farolândia
Auxiliar de eletricista predial
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Farolândia
Eletricista predial
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Farolândia
Auxiliar de lavanderia
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Santa Maria
Auxiliar de lavanderia
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Santa Maria
Auxiliar de lavanderia
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Santa Maria
Motorista categoria C
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Curso de MOPP, possuir CNH C
Empresa localizada no bairro Santa Maria
Consultor de vendas
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Desejável que resida no município de Estância ou proximidades
Empresa localizada no município de Estância
Pedreiro
Não alfabetizado
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Atalaia
Garçom
Ensino médio incompleto ou trancado
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Confeiteiro
Não alfabetizado
Com experiência comprovada em CTPS
Vaga afirmativa para mulheres
Curso de confeiteiro
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Supervisor de restaurante
Ensino médio completo
Com experiência comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Luzia
Consultor de vendas
Ensino médio completo
Com experiência em viagem e turismo comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Cozinheiro
Ensino médio completo
Com experiência em pratos à lá cartes, e massas, comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Salgado Filho
Maquiadora(vaga para PJ)
Ensino médio completo
Com experiência
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Designer de sobrancelhas (vaga para PJ)
Ensino médio completo
Com experiência
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Manicure e pedicure (vaga para PJ)
Ensino médio completo
Com experiência
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Trancista (vaga para PJ)
Ensino médio completo
Com experiência
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Escovista (vaga para PJ)
Ensino médio completo
Com experiência
Empresa localizada no bairro Coroa do Meio
Promotor de vendas
Ensino médio completo
Com experiência sem comprovação em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Vendedor
Ensino médio completo
Com 06 meses de experiência em vendas de motos comprovada em CTPS
Empresa localizada no bairro Centro
Estágio
Ensino médio cursando
Sem experiência
Disponibilidade para trabalho das 8h às 15h.
Empresa localizada no bairro Palestina
Vagas para pessoa com deficiência (PcD):
Auxiliar de produção
Alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no município de Nossa Senhora do Socorro
Auxiliar de lavanderia
Ensino fundamental completo
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Santa Maria
Servente de obras
Não alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Barra dos coqueiros
Servente de obras
Alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro 18 do Forte
Servente de obras
Alfabetizado
Sem experiência
Empresa localizada no bairro Jardins
Confira os pontos de atendimento da Fundat:
Calçadão da Rua João Pessoa – das 7h às 17h
CEAC do Shopping Riomar – das 7h às 13h
UQP do bairro Santos Dumont – das 7h às 17h
UQP do bairro Santa Maria – das 7h às 17h
UQP do bairro Olaria – das 7h às 17h
UQP do bairro Coroa do Meio – das 7h às 17h.
