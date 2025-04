EMPRESA SERGIPANA CV CRM, PARTICIPA DA MAIOR FEIRA DE CONSTRUÇÃO DA AMÉRICA LATINA, EM SÃO PAULO

Durante esta semana, em São Paulo, ocorreu a maior feira da construção civil da América Latina, a Feicon, reunindo mais de mil marcas e cem mil visitantes durante os quatro dias de realização. O CV CRM, empresa sergipana que desenvolve soluções tecnológicas para o mercado imobiliário, marcou presença no evento e apresentou as novidades e tendências do setor para 2025.

Integrando o Ecossistema Tecnológico da Indústria da Construção, o CV CRM é focado em inovação e inteligência artificial para empresas do mercado imobiliário que desejam otimizar suas vendas. “A Feicon abre o calendário de eventos do setor, com a participação de visitantes de mais de 70 países. São cerca de 30 mil pessoas por dia circulando pelos pavilhões do São Paulo Expo. A nossa participação nos consolida como referência no setor”, enfatiza o CEO do CV CRM, Fábio Garcez.

O empresário sergipano explica que hoje a jornada do cliente é o ponto de partida para bons negócios, por isso, o uso da tecnologia é essencial para que esta experiência seja a melhor possível. “A análise de dados do consumidor está revolucionando as estratégias de vendas no mercado imobiliário; e ferramentas como a desenvolvida pelo CV CRM fortalecem o relacionamento com o cliente, alavancando a produtividade das empresas”, pontua Fábio Garcez.

A Feicon ocorreu entre os dias 8 e 11 de abril e contou com a presença do presidente Lula e ministros durante cerimônia de abertura, reforçando o peso do setor na economia – responsável por R$ 604 bilhões do PIB nacional. Além dos negócios, foram realizados eventos como a Feiconference e a Rota da Sustentabilidade que ofereceram mais de 200 horas de conteúdo técnico, discutindo inovação e ESG.

IDI-Brasil 2015

Além de compartilhar tendências, o CV CRM lançou o Índice de Demanda Imobiliária (IDI-Brasil), desenvolvido em parceria com o Ecossistema Sienge, Grupo Prospecta e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). O estudo foi lançado durante o Encontro Internacional da Indústria da Construção (ENIC), realizado como parte da programação da Feicon.

(Confira aqui o estudo completo Entrar

– IDI)

Nesta primeira edição de 2025, foram analisados dados referentes ao primeiro trimestre do ano em 77 cidades brasileiras, medindo a busca real por imóveis em cada localidade, baseado em diferentes faixas de renda familiar. Curitiba, Goiânia e São Paulo foram apontadas como os mercados mais promissores no período, considerando critérios como demanda potencial, concorrência e desempenho de lançamentos.

Por Luiza Sampaio – Assessoria de Comunicação – CV CRM