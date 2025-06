Empresário sergipano integra time de especialistas em livro sobre gestão comercial

Nesta sexta-feira, 27, em São Paulo, ocorreu o lançamento do livro “Gestão Comercial: Líderes do Mercado Imobiliário”, obra que reúne 30 especialistas do setor para compartilhar insights, tendências e estratégias inovadoras. Entre os autores está Fábio Garcez, CEO do CV CRM e destaque entre os 100 mais influentes do segmento em 2024, que contribuiu com o capítulo “O poder de se adaptar e vencer no mercado imobiliário”.

À frente de uma empresa líder em soluções tecnológicas para incorporadoras, loteadoras e construtoras, Garcez aborda no texto a tríade essencial para alta performance: tecnologia, processos e pessoas. Sua abordagem prática demonstra como a combinação de gestão eficiente e relacionamento pode impulsionar negócios, convidando profissionais a repensarem estratégias e abraçarem a inovação.

“No capítulo que desenvolvi, compartilho lições aprendidas em mais de duas décadas de atuação, enfatizando como a adaptação e a execução são fundamentais para superar desafios e escalar resultados. Foi um grande prazer eternizar um pouco da minha trajetória e dividir nossas experiências enquanto empresa”, destacou o executivo.

Além de Garcez, o livro reúne nomes como Ricardo Rocha Leal, idealizador do projeto; Caio Maroni, da ADN Construtora; Isaias Montenegro, da Benx Incorporadora; e Ronald Tinoco, da Jalico Empreendimentos, que apresentam cases reais e conhecimento aplicado em seus respectivos capítulos.

A participação do empresário sergipano não apenas enriquece a obra, mas reforça o compromisso do CV CRM em liderar a transformação digital do setor, evidenciando que adaptação e ação são pilares para vencer em um cenário cada vez mais competitivo. “O lançamento marca um momento significativo para mim e para o mercado, consolidando práticas que moldarão o futuro do segmento”, analisou.

Foto – Arquivo pessoal

Por Luiza Sampaio