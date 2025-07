EMPRESÁRIOS E EMPREENDEDORES DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO PARTICIPAM DA CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO

Evento foi realizado na noite desta quinta-feira, 03, e contou com a presença de atores da cadeia produtiva de Socorro, de representantes do Grupo Banese e de órgãos do Governo de Sergipe.

Dezenas de empresários, empreendedores, profissionais liberais e autônomos participaram da Caravana do Desenvolvimento em Nossa Senhora do Socorro, na noite desta quinta-feira, 03, evento realizado conjuntamente pelo Governo do Estado e Grupo Banese, em parceria com a prefeitura de Socorro, e que tem como objetivo ouvir da cadeia produtiva municipal como a estrutura governamental pode auxiliar no crescimento da economia local.

O encontro, realizado em um espaço no Shopping Prêmio, localizado no conjunto João Alves Filho, Região Metropolitana de Aracaju, contou com a presença dos secretários de estado da Casa Civil, e do Trabalho e Emprego, Jorginho Araújo e Jorge Teles; do prefeito de Socorro, Samuel Carvalho, e de secretários municipais; do presidente do Banese, Marco Queiroz, e de superintendentes e assessores da instituição financeira; e de representantes da Agência Desenvolve; Codise; Sefaz; Jucese e Sebrae.

“Estamos felizes demais com Nossa Senhora do Socorro sendo a capital do estado, e aproveito para agradecer a todos os órgãos que se fizeram presentes na Caravana do Desenvolvimento, por estarem abertos a ouvir os nossos pleitos e a nos ajudar nessa jornada. Quero agradecer, também, a cada empresário que acreditou e acredita no desenvolvimento do nosso município, que teve a coragem de aqui empreender. Saiba que estamos à disposição para ajudar no sucesso do seu negócio”, enfatizou o prefeito Samuel Carvalho.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e do Turismo de Socorro, e presidente da CDL local, Luiz Carlos Monteiro Nascimento, a caravana foi um encontro muito positivo, e que já era esperado pelos socorrenses. “Aguardávamos por esse momento de aproximação entre os governos municipal, estadual e o setor produtivo do comércio, indústria e serviços socorrense, porque essa proximidade dá início à construção de um diálogo ainda melhor para que possamos fazer, juntos, muitas coisas em prol do desenvolvimento de Socorro”, declarou Luiz Carlos Monteiro.

E o otimismo do secretário está baseado em números e fatos. É no município de Nossa Senhora do Socorro que está o maior Distrito Industrial do Estado, com cerca de 100 unidades empresariais/industriais que juntas geram 6.500. A localidade também possui cerca de 17 mil empresas; possui grande vocação para os serviços de distribuição e logística; e é um dos maiores produtores de camarão de Sergipe.

De acordo com Celso Hiroshi Hayasi, diretor da Associação das Empresas do Distrito Industrial de Socorro, e empresário da Cerâmica Ravelo, empresa que gera 140 empregos, a Caravana do Desenvolvimento foi uma excelente oportunidade para apresentar aos empresários a infraestrutura governamental e o que ela tem para oportunizar o desenvolvimento econômico municipal.

Ele salientou, ainda, que embora pujante, o Distrito Industrial de Socorro tem potencial de crescimento, mas para isso é preciso dotar a região de boa infraestrutura e de um Plano Diretor que organize a ocupação da região para poder atrair ainda mais indústrias.

O presidente do Banese, Marco Queiroz, fez questão de ressaltar a alegria em poder realizar a Caravana do Desenvolvimento nos municípios onde há o ‘Sergipe é Aqui’, projeto do Governo do Estado que leva para o interior sergipano mais de 170 serviços da administração pública estadual direta e indireta, e que tem melhorado a vida de milhares de sergipanos.

“Temos orgulho em realizar essa linda caminhada em prol da cadeia produtiva sergipana, de podermos levar soluções financeiras para os sergipanos, bem como esperança de dias melhores através do crescimento dos negócios. O governador Fábio Mitidieri tem trabalhado diuturnamente para fazer com que Sergipe seja destaque no crescimento da economia e na geração de emprego e renda, e o Banese, como banco de fomento, bem como as empresas do Grupo, têm a obrigação de estarem nessa jornada”, salientou Marco Queiroz.

Ascom Grupo Banese