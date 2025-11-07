EMPRESÁRIOS SERGIPANOS PARTICIPAM DE IMERSÃO SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E NEGÓCIOS EM ARACAJU

O empresário Ricardo Souza conduz, nesta quinta e sexta-feira (06 e 07), uma imersão voltada a empresários sergipanos, com foco na aplicação prática da Inteligência Artificial (IA) em estratégias de gestão, inovação e crescimento. O evento acontece durante todo o dia no Arcus Hotel, na Atalaia, em Aracaju.

“É um momento de troca e aprendizado. O objetivo é apresentar caminhos possíveis para que empresários possam aplicar a tecnologia de forma inteligente e produtiva”, explicou Ricardo.

A imersão integra uma série de ações lideradas por Souza voltadas ao desenvolvimento de habilidades e atualização de profissionais diante das transformações provocadas pela inteligência artificial.

Palestra no Rotary Club Aracaju antecipou a programação

Ontem, Ricardo Souza participou de uma reunião-almoço com integrantes do grupo Nova Geeração, do Rotary Club Aracaju. Por cerca de duas horas, ele apresentou dados e cases sobre aplicações da IA no contexto dos negócios e discutiu como a tecnologia pode contribuir para otimizar processos e ampliar resultados.

A palestra, intitulada “Como transformar problemas em oportunidades: empreendedorismo social para um novo Brasil”, destacou a importância de aliar propósito e tecnologia como estratégia de crescimento e impacto social.

“A experiência no Rotary foi muito positiva. São empresários comprometidos com o bem comum, e poder levar essa ‘pimentinha’ que é a IA, mostrando como ela pode ajudar a acelerar resultados, provoca uma boa reflexão sobre o futuro das empresas”, comentou Ricardo Souza.

“O Ricardo é uma sumidade. Ouvir quem tem experiência e conhecimento aprofundado sobre o assunto é essencial para que possamos aprimorar nossos estudos e práticas empresariais”, afirmou o advogado tributarista e empresarial Frederico Morais.

O presidente do Rotary Club Aracaju, Eduardo Salustino, também reforçou a importância de compreender e incorporar a IA no cotidiano das empresas: “Ele mostrou que a inteligência artificial é uma ferramenta que estará presente em nosso dia a dia. Precisamos aprender a utilizá-la sem receio, para que possamos ganhar tempo e eficiência.”

Texto e foto Verônica Moura