Empresas de Sergipe têm a 4ª maior recuperação de crédito, diz Serasa

Do total de débitos negativados em agosto pelas empresas inadimplentes no Nordeste do país, 43,9% foram sanados em até 60 dias do mês de referência.

No Nordeste, Sergipe aparece na 4ª posição com 52,9% de regularização. O 1º lugar ficou com as empresas do Piaui: 66,3%. Os dados são do Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil.

“As elevadas taxas de juros têm limitado o acesso ao crédito, encarecendo os empréstimos e tornando-os menos atrativos para as empresas. Ao mesmo tempo, a inflação diminui o poder de compra e aumenta os custos operacionais, pressionando ainda mais as margens de lucro. Além disso, os consumidores estão mais vigilantes, priorizando gastos essenciais, o que reduz a circulação de dinheiro e dificulta o cumprimento das obrigações financeiras por parte das empresas”, explica a economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalack.

Ainda de acordo com o indicador, a maior parte dos débitos contraídos foram no segmento “Outros” (48,6%), que engloba contas de comércio, serviços e indústria. Em relação ao valor das dívidas, a maioria quitada pelos empreendedores correspondeu a valores de até R$ 500 (47,1%). Por outro lado, as dívidas com valores entre R$ 500 e R$ 1 mil foram as menos regularizadas (36,2%).

Fonte: Serasa Experian