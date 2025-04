EMPRESAS SERGIPANAS APOIADAS PELA SUDENE APRESENTAM SOLUÇÕES INOVADORAS PARA O DESENVOLVIMENTO

Nove empresas sergipanas de base tecnológica apoiadas pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste apresentaram nesta terça (29) projetos inovadores direcionados ao desenvolvimento de setores estratégicos para a economia regional. As iniciativas são fruto de ação conjunta entre a Sudene, a Fundação de Apoio à Pesquisa e Inovação Tecnológica de Sergipe (Fapitec) e Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) por meio do Programa Centelha 2. Os investimentos da Autarquia somam R$ 461,7 mil.

As empresas contempladas foram selecionadas através de edital específico. O objetivo foi o de estimular o desenvolvimento de produtos e processos inovadores direcionados às oportunidades e desafios da economia local e regional. “Essas ideias inovadoras nascem do nosso estado e são startadas através de grandes projetos de tecnologia”, comentou o presidente da Fapitec, Alex Garcez.

“Mais importantes que os indicadores de sucesso do projeto foram as parcerias que possibilitaram a imersão da Sudene no ecossistema de inovação do Nordeste. Os resultados possibilitaram a criação de outras oportunidades para os empreendedores inovadores, estimulando a adoção da sustentabilidade no modelo de negócios, a economia circular e o aumento da visibilidade para o potencial criativo do povo nordestino”, comentou o coordenador de tecnologia e inovação da Sudene, Manoel Barreiros.

Das nove empresas que contaram com recursos da Sudene, sete estão localizadas na capital Aracaju e duas nos municípios de Lagarto e São Cristovão. Os projetos apresentados trazem soluções para as áreas de inteligência artificial e machine learning, manufatura avançada e robótica; química e novos materiais; segurança, privacidade e dados; TI e Telecom. As soluções contemplam desde um kit de robótica educacional para o ensino de programação a crianças ao desenvolvimento de cosméticos sustentáveis, com prazos de desenvolvimento médio de um ano a um ano e meio.

Utilizando este modelo de investimento, a Sudene já apoiou 88 projetos no Nordeste, com R$ 4,6 milhões investidos. “A inovação que perpassa as atividades da Sudene, tanto que é um eixo temático do nosso Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), que orienta nossa atuação. E para além do aspecto tecnológico, investimos em soluções que tragam novos meios para se pensar a sustentabilidade da nossa economia e a inclusão social. Esse processo é essencial para melhorarmos a vida das pessoas”, comentou o superintendente da Sudene, Danilo Cabral.

Confira os projetos apoiados pela Sudene:

Sistema Robótica como Ferramenta de Ensino de Programação para Crianças (Empresa: Prótótipo Maker LTDA);

Plataforma de gestão centralizada de programas de compliance (Empresa: Inova Simples);

Novo sistema conservante natural para uso em cosméticos (Responsável: Robertta Jussara Rodrigues Santana);

SaaS para profissionais da área de Saúde e Segurança do Trabalho com 3 funcionalidades para facilitar a gestão de programas obrigatórios e suas tarefas atreladas (Empresa: AZSAFE Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas Ltda);

Sabonete Natural Cicatrizante e Sustentável (Empreendedora responsável: Vanessa Rodrigues Guedes);

Changelover: software SaaS focado em atender o público B2B2C (Empresa: Change Seis Soluções em Tecnologia Inova Simples);

Trabalho e Vida com Mais Realizações, Mais Felicidade e Menos Estresse (Empresa: AB Company LTDA);

Connect Ecosystem Edtech – Educação para o Empreendedorismo e Inovação (Responsável: Amanda Luiza Soares Silva);

Pérolas de biocarvão para fortalecimento de solos agrícolas (Empresa: Bio Carbon Brazil Ltda).

