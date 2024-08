Enacor 2024 gera impactos no turismo do estado de Sergipe

Recorde de participantes na 26ª edição do maior evento sobre infraestrutura para os transportes do Brasil

A realização do 26º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (Enacor) em Aracaju está impactando significativamente o turismo no estado. Iniciado na segunda-feira, 19, com continuação até a quint, 22, no Centro de Convenções AM Malls Sergipe, o evento, que engloba ainda a Reunião Anual de Pavimentação (49ª RAPv) e a 5ª ExpoEnacor (Feira de Exposições), envolve infraestrutura dos modais de transporte, logística, tecnologia e trânsito. Ao atrair mais de 1,5 mil participantes do Brasil e do exterior – um recorde –, o encontro fomenta o turismo corporativo ou de negócios, um segmento do setor turístico que movimenta grandemente a economia do estado.

O 26º Enacor é uma realização da Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem (Abder) e da Associação Brasileira de Pavimentação (ABPv). Foi captado pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur) desde 2023, em parceria com o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE).

Profissionais da área de infraestrutura e engenharia estão transformando a capital sergipana em um polo de discussões sobre inovação e sustentabilidade na conservação rodoviária. Contudo, além de obterem conhecimento e de fecharem negócios, eles também estão aproveitando para conhecer atrativos turísticos, como belezas naturais, arquitetura, gastronomia e cultura sergipanas.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, observa que, desde o início do evento, a rede hoteleira de Aracaju registrou um aumento expressivo na ocupação, impulsionada pela chegada de participantes do Enacor vindos de dentro e de fora do país. “O evento trouxe um movimento extra tanto para a rede hoteleira como para o setor de alimentação, a exemplo de restaurantes, o que desenvolve o turismo de negócios e aquece a economia local. O Enacor serviu, também, como vitrine para os visitantes conhecerem as belezas naturais e culturais do nosso estado, que, pela primeira vez, sedia o encontro”, considerou.

O presidente da Abder, Fauzi Nacfur Junior, destacou a satisfação em retornar ao Nordeste para a realização do evento, tendo Sergipe como anfitrião pela primeira vez, e disse que não tinha dúvidas quanto ao sucesso que seria a edição em terras sergipanas. “Comemoramos que está sendo em Sergipe o recorde de público de todas as edições do Enacor, e isso é algo inédito em nosso evento. Até ontem, foram registradas mais de 1.500 inscrições. Não tenho dúvidas de que, até o final do encontro, chegaremos aos 1.600 participantes. Parabéns a Sergipe e, de modo especial, ao presidente do DER/SE, Anderson Neves, e a toda a equipe, que teve o apoio do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, para trazer o evento para o estado. O Enacor fomenta o turismo ao movimentar os hotéis, ao possibilitar bares e restaurantes cheios. Isso faz a economia girar. Isso é inteligência para fazer a cidade crescer”, frisou.

Promoção do turismo

Vale ressaltar que o sucesso da 26ª edição do Enacor em Sergipe abre portas para que o estado se fortaleça como um destino de negócios e de eventos de grande porte, mas também possibilita que se consolide ainda mais como um destino de lazer. Isso porque a realização do evento consiste numa oportunidade para mostrar o que Sergipe tem de melhor, a exemplo do turismo de sol e praia e das cidades históricas, como São Cristóvão e Laranjeiras.

Muitos participantes vieram ao evento pela primeira vez, a exemplo de Klinsman Duarte, gerente de Pavimentos da Coordenadoria de Projetos e Orçamentos do DER de Rondônia. “Além de ficar atualizado sobre novas tecnologias neste evento, também tive a oportunidade de conhecer Aracaju. Estou encantado com essa cidade, que é muito bonita e organizada. Inclusive, comentei com minha namorada para ela vir conhecer Aracaju ano que vem em nossas férias”, revelou.

Júlia Rodrigues, coordenadora Comercial da Softplan, que atua há mais de 30 anos no mercado de Florianópolis (SC), ressaltou que a realização do evento em Sergipe alia a hospitalidade local a um cenário propício para o turismo de negócios e também de lazer. “Trata-se de um evento que também gera um impacto no turismo. Foi muito feliz a escolha de Sergipe como anfitrião desta edição, pois reúne uma série de critérios positivos, que vão desde a organização da cidade como um todo, passando pela receptividade das pessoas e à localização do Enacor”, evidenciou.

Há 40 anos, Fernando Crosara, que reside em Brasília (DF), esteve em Sergipe. Agora, o gerente Regional Centro-Oeste da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) retorna ao estado a negócios para participar do Enacor, e destaca que Sergipe segue o padrão das edições anteriores do evento. “Toda a estrutura que está montada aqui no Centro de Convenções está de parabéns. É um local maravilhoso, e eu acho que Aracaju tem muito a ganhar trazendo eventos como esse para aqui”, frisou.

Depois de tantas décadas, o executivo disse que está sendo uma felicidade retornar a Sergipe. Mais: afirmou que está encantado com Aracaju. “A cidade tem uma orla lindíssima e hotéis de boa qualidade, pois não somente eu como os demais colegas estamos muito bem-hospedados. Além disso, os restaurantes também são muito bons, atendendo muito bem. Recomendo Aracaju como destino turístico”, declarou.

Foto: Autimira Menezes/Setur