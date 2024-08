‘ENCOLHIMENTO DA POPULAÇÃO, APONTA PARA O AUMENTO NO NÚMERO DE BENEFÍCIOS DO INSS’, DIZ ASAPREV

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou esta semana dados que revelam a diminuição da população brasileira nos próximos anos. Segundo os números, o país vai sair de 203 milhões para 220 milhões em 2041 e, a partir do ano seguinte, começamos a encolher até chegar a 199,2 milhões em 2070.

Para o presidente da Asaprev, Diogo Dória, esse panorama aponta para mudanças na sociedade em diversos aspectos, entre eles, no aumento do número de benefícios a serem concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

“Dizer que a população vai diminuir, significa dizer que a população também vai envelhecer mais, teremos mais idosos na sociedade. Os idosos deixaram de ser a menor fatia da população brasileira em 2023 e, daqui a duas décadas, vão ser a maior delas, segundo o IBGE. Essa é a primeira vez que a população mais velha ultrapassa a mais jovem, faixa que vem diminuindo desde os anos 2000, isso já é um sinal de que a projeção vem se confirmando”, explicou.

Diogo lembrou, que a preparação para a nova configuração da sociedade exige dos governos atenção a esses dados. Segundo ele, o INSS é um dos órgãos que devem sofrer grandes impactos.

“O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) paga mais de 39 milhões de benefícios atualmente. Este número representa a grande quantidade de brasileiros, que precisa de acesso a esse benefício todos os meses, número que deve aumentar nos próximos anos. O acesso a esse benefício precisa ser facilitado. é nessa hora que entra em ação o advogado previdenciarista, profissional responsável por ser a ligação entre o benefício e o beneficiário. É ele quem cumpre o papel de ultrapassar os entraves e garantir que, pessoas recebam os valores que tornarão suas vidas mais dignas”, pontuou.

Na perspetiva de capacitar os advogados, que terão nos próximos anos uma demanda maior, a Associação Sergipana da Advocacia Previdenciarista (Asaprev), promove no próximo mês o Congresso de Direito Previdenciário em Aracaju. O evento vai promover integração e capacitação para centenas de profissionais da área jurídica, com palestras voltadas ao direito previdenciarista, gestão, empreendedorismo e inovação. Entre os palestrantes estão Melissa Folmann, Malcon Robert, Hélio Gustavo, Yago Calado, Salomão Boanerges e Celise Beltrão. As vagas são limitadas. O evento acontece nos dias 26 e 27 de setembro.

Fonte e foto assessoria