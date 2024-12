Encontro em Brasília fortalece parcerias entre ASEOPP e Caixa

Na última quarta-feira, 4 de dezembro, Brasília foi o cenário de um encontro promissor para o futuro das obras públicas e privadas em Sergipe. O empresário Luciano Barreto, presidente da Associação Sergipana de Obras Públicas e Privadas (ASEOPP), esteve em reunião com Carlos Vieira, presidente da Caixa. Acompanhando Luciano, estavam Geraldo Majela, vice-presidente da ASEOPP e coordenador do Fórum Empresarial de Sergipe, e Gilberto Occhi, ex-presidente da Caixa.

O encontro teve como foco principal a discussão de novas parcerias e estratégias para impulsionar o setor de obras em Sergipe. A busca por oportunidades de financiamento e apoio da Caixa para projetos de infraestrutura foi um dos pontos centrais da conversa. Luciano Barreto destacou a importância desse diálogo: “A Caixa é um parceiro fundamental para nós. Precisamos desse alinhamento para garantir que os projetos saiam do papel e façam a diferença na vida das pessoas.”

Além das reuniões, Luciano Barreto participou do lançamento da segunda edição do livro “A Processualização Administrativa Negocial”, escrito pelo jurista Cláudio Cairo Gonçalves. O evento, realizado no Capital Bistrô, no Centro Cultural Banco do Brasil, reuniu profissionais do direito e da administração pública. A obra, que já foi lançada em Portugal, traz uma visão atualizada sobre o processo administrativo negocial.

A ida de Luciano a Brasília não só reforçou os laços entre a ASEOPP e a Caixa, mas também evidenciou a importância da colaboração entre diferentes setores para o avanço de políticas públicas eficazes. A expectativa é que esses diálogos se transformem em ações concretas que beneficiem o desenvolvimento econômico e social de Sergipe.

Com encontros como este, a ASEOPP reafirma seu compromisso em buscar soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios enfrentados pelo setor de obras públicas e privadas, promovendo o crescimento e a melhoria da qualidade de vida da população.

Texto e foto Marcelo Carvalho