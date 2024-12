Energisa alerta sobre os riscos das ligações clandestinas

Saiba como solicitar ligação provisória de energia

Com a chegada do verão e as festas de final de ano, é comum a abertura de estabelecimentos temporários para aproveitar a temporada e ganhar uma renda extra. A Energisa reforça a importância de solicitar a ligação provisória de energia com antecedência para evitar ligação clandestina, que impacta a qualidade do fornecimento de energia e pode causar acidentes graves.

Para garantir a segurança, a Energisa orienta que os clientes interessados em solicitar a ligação provisória procurem uma agência com antecedência mínima de cinco dias úteis para realizar a solicitação. É necessário apresentar RG, CPF, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e uma lista detalhada dos equipamentos a serem utilizados.

O coordenador comercial da Energisa Sergipe, João Victor Sá, destaca: “A ligação provisória é essencial para garantir a regularidade do serviço e evitar o risco de choques elétricos. A ligação clandestina coloca em risco a vida de quem pratica a ação irregular e impacta o fornecimento de energia podendo gerar falta de energia na localidade por sobrecarga”, afirma.

Balanço

A Energisa intensificou as ações de combate ao furto de energia nos 63 municípios de atuação. Desde janeiro, foram identificadas mais de 10 mil irregularidades, resultando na recuperação de mais de 22 GWH de energia, que seria suficiente para abastecer Propriá por um ano.

A distribuidora fiscaliza com frequência a rede elétrica para constatar irregularidades, mas as denúncias também são fundamentais para combater o furto e fraude de energia. A população pode colaborar de forma anônima pelo telefone 0800 079 0196, WhatsApp www.gisa.energisa.com.br e pelo aplicativo Energisa On.

Por Adriana Freitas