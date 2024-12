Energisa intensifica manutenção preventiva na região litorânea

Ações são intensificadas durante o verão

A Energisa Sergipe realiza manutenção preventiva ao longo do ano, mas como preparação para o verão as ações são intensificadas nos municípios litorâneos. O objetivo do Plano Verão é preparar a rede elétrica para a alta temporada, período em que ocorre o aumento de carga na rede elétrica, principalmente, nas regiões turísticas.

As manutenções foram intensificadas desde o mês de outubro na Orla de Aracaju, Barra dos Coqueiros e regiões da praia. As ações de manutenção preventiva também estão acontecendo nas cidades que receberão o Verão Sergipe: Pacatuba, Itaporanga D’Ajuda (Caueira), Pirambu e Canindé.

“A Energisa já iniciou as ações do Plano Verão, sendo o foco principal nas regiões litorâneas com festividades, a exemplo do Réveillon e Carnaval, que costumam receber mais turistas. A distribuidora realiza manutenção diariamente nas regiões onde atua, mas intensifica nessas regiões para garantir o fornecimento de energia com qualidade”, afirma o coordenador de Obras, Antônio Cleverton.

O plano já contemplou a execução de mais de 36.737 podas de árvores próximas à rede elétrica, mais de 13.252 mil estruturas passaram pelo processo de lavagem, eliminando, principalmente, a poluição natural da maresia, além da execução de mais de 10.409 serviços, incluindo substituição de conexões, isoladores e cruzetas.

Canais de Atendimento

Site: energisa.com.br

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Gisa: gisa.energisa.com.br

Call Center: 0800 079 0196

