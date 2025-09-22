Energisa orienta clientes sobre como entender a fatura de energia

Todo mês, a conta de energia elétrica chega à residência ou ao comércio dos consumidores. Mas você sabe exatamente como ela é formada? Mais do que o valor referente ao consumo de eletricidade, a fatura inclui taxas, impostos e encargos que influenciam diretamente no total a ser pago. A Energisa Sergipe explica de forma detalhada como funciona essa a composição da conta.

Tudo começa com a leitura do medidor, realizada por um colaborador da Energisa. O equipamento registra a quantidade de energia utilizada, medida em quilowatt-hora (kWh). Com base nesse número, o consumo é multiplicado pela tarifa vigente, definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) – órgão responsável por regulamentar e fiscalizar o setor elétrico no Brasil.

A fatura final é composta pela soma desse consumo com impostos, encargos setoriais e custos relacionados à geração, transmissão e distribuição da energia. Dependendo do cenário de produção e oferta de energia no país, pode haver ainda a cobrança de bandeiras tarifárias, também definidas pela Aneel.

“Do total pago na fatura, cerca de 28,8% ficam com a Energisa. Esse valor é fundamental para manter e expandir a rede elétrica, investir em tecnologia para garantir qualidade e segurança no atendimento aos mais de 900 mil clientes da nossa área de concessão”, explica Bernard Gouveia, coordenador comercial da Energisa Sergipe.

Na própria fatura, o cliente encontra o histórico de consumo dos últimos meses. Esse acompanhamento ajuda a identificar mudanças de hábitos que podem reduzir o gasto de energia. Além disso, pequenas ações no dia a dia fazem grande diferença no valor final:

Ar-condicionado: mantenha os filtros limpos e use a temperatura de 24 °C, que é confortável e econômica. Sempre feche portas e janelas durante o uso.

Geladeira: verifique a borracha de vedação e evite abrir a porta com frequência.

Máquina de lavar: acumule roupas para lavar de uma só vez, otimizando o uso de água e energia.

Ferro elétrico: passe todas as roupas de uma vez e apenas as peças necessárias.

Canais de atendimento:

– Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store)

– Site energisa.com.br

-WhatsApp da Gisa: gisa.energisa.com.br.

Texto e foto Edneia Cristina da Silva Zart