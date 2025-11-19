Energisa orienta como entender a conta e dá dicas para reduzir o consumo

Acompanhar a conta de luz é essencial para reduzir o consumo de energia. Ela traz informações importantes, como o histórico de consumo e a composição detalhada da fatura. Por isso, a Energisa reforça a importância dos consumidores lerem a conta com atenção para consumir energia elétrica de forma consciente.

A Energisa Sergipe é a distribuidora responsável por levar energia às residências, comércios, indústrias e demais imóveis urbanos e rurais de 63 municípios sergipanos. Além de distribuir energia, a empresa arrecada os valores das contas dos clientes e repassa para os órgãos e empresas do setor elétrico.

O valor total da conta é composto por diferentes itens: geração, transmissão, encargos setoriais, tributos e distribuição. A parcela que cabe à Energisa Sergipe é de apenas 28,8%, destinada à operação, manutenção, administração do serviço e investimentos na rede elétrica. Isso significa que, em uma conta de R$ 100, apenas R$ 28,80 permanecem com a distribuidora para garantir o funcionamento e a expansão do sistema elétrico que atende os municípios sergipanos.

“A empresa usa sua parcela para distribuir energia a todos os clientes, pagar fornecedores e prestadores de serviço, renovar e fazer a manutenção da frota, manter e ampliar a rede e os sistemas elétricos, garantindo atendimento 24 horas por dia, além de investir na modernização e melhoria contínua da qualidade dos serviços”, afirma o coordenador de equipes de campo da Energisa Sergipe, João Victor Sá.

Além do valor da fatura, o cliente também pode acompanhar a data da leitura, o histórico de consumo dos últimos 12 meses e a quantidade de dias utilizados para faturar a sua conta. Com essas informações, é possível identificar os períodos de maior consumo e adotar hábitos conscientes para reduzir gastos e diminuir o impacto na conta.

Dicas para consumo consciente

A Energisa reforça algumas práticas simples que podem ajudar a economizar energia no dia a dia:

-Ventiladores: não resfriam o ambiente, então não devem ficar ligados em cômodos vazios.

-Geladeiras e freezers: mantenha-os longe do fogão e de outras fontes de calor. Verifique se a borracha de vedação está em boas condições para evitar perda de ar frio.

-Iluminação: acenda apenas nos cômodos necessários e apague as lâmpadas em ambientes vazios. Prefira lâmpadas LED, que são mais econômicas.

-Aparelhos em stand-by: luzes indicativas acesas significam desperdício. Desligue os aparelhos diretamente no botão ou na tomada.

-Ferro de passar: passe apenas as peças essenciais e, se possível, em maior quantidade de uma só vez.

Para mais dicas, os clientes podem acessar o Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store) ou falar com a assistente virtual Gisa pelo WhatsApp: www.gisa.energisa.com.br, escolhendo a opção Leitura e consumo/Dicas de economia.

Texto Adriana Freitas