Energisa orienta sobre como economizar energia elétrica no verão

Pequenos hábitos fazem a diferença

A estação mais quente no ano começa no próximo sábado (21). Os dias mais longos e o calor intenso também influenciam no consumo de energia elétrica. A Energisa reforça algumas dicas de redução de consumo e a importância da mudança de hábitos para evitar surpresas no final do mês.

Nesse período, os aparelhos de ar-condicionado e ventiladores são ligados por mais tempo, geladeiras e refrigeradores trabalhando na potência máxima, e até máquinas de lavar são acionadas mais vezes. Essa mudança de comportando por causa do calor contribui para o aumento do consumo de energia nas residências.

“Os meses do verão apresentam um maior consumo de energia por conta do uso mais frequente de alguns eletrodomésticos. Essa demanda maior de energia no verão é comum também em outros equipamentos domésticos de refrigeração como geladeiras e bebedouros de água. Por isso, a importância de adotar hábitos de consumo consciente ao longo do ano e reforçar nesse período de altas temperaturas”, explica o especialista em Eficiência Energética da Energisa Sergipe, Pedro Lins.

Veja as dicas da Energisa para administrar bem o consumo de energia:

Ar-condicionado: 23ºC é uma temperatura agradável para qualquer ambiente. Mantenha sempre as janelas e portas fechadas enquanto o equipamento estiver ligado e lembre-se que os filtros devem ser limpos com frequência, já que a sujeira dificulta a passagem do ar e reduz a eficiência do equipamento.

Ventiladores: esses aparelhos não resfriam o ambiente, então não devem ser deixados funcionando em ambientes vazios, pois desperdiçam energia.

Geladeiras e freezers: preferencialmente, esses eletrodomésticos devem ficar o mais longe possível do fogão, fornos e outras fontes de calor. A borracha de vedação da porta precisa estar em boas condições para não deixar o ar frio escapar. Não forre as prateleiras com plásticos ou panos, porque isso atrapalha a circulação interna do ar. Não guarde alimentos e líquidos quentes. Regule o termostato para o funcionamento correto da geladeira e, por fim, evite abri-la toda hora sem necessidade.

Iluminação: no verão os dias são mais longos, então aproveite ao máximo a luz natural. E quando precisar das luzes, acenda apenas os cômodos em uso e apague as lâmpadas dos ambientes vazios. Invista nas lâmpadas de tecnologia LED, que são as mais econômicas.

Aparelhos em stand-by: é mais econômico desligar aparelhos direto nos botões ou nas tomadas, e não apenas pelo controle remoto. Em geral, luzes indicativas acessas significam desperdício de energia.

Ferro de passar roupa: neste calor, economize tempo e energia. Passe apenas as peças essenciais. Roupas de cama, de academia e de ficar em casa dispensam o uso do ferro. Para não amassar, basta ter o cuidado de estendê-las corretamente no varal e dobrá-las ou colocá-las em cabides assim que secarem.

Chuveiro: “dê férias” para um dos maiores vilões do consumo de energia. Na hora do banho, use a posição “verão” ou aproveite o calor intenso para se refrescar com a temperatura do chuveiro no modo “desligado”.

Se você quiser saber mais sobre redução de consumo, acesse o endereço www.gisa.energisa.com.br/ e escolha a opção 16 – Dicas de economia de energia.

Texto e foto Adriana Freitas