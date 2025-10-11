Energisa reforça cuidados em atividades próximas à rede elétrica

Atenção precisa ser redobrada durante a execução dos serviços

A realização de atividades próximas à rede elétrica exige planejamento e atenção redobrada para garantir a segurança de todos. A Energisa Sergipe orienta sobre os principais cuidados que devem ser adotados e reforça que apenas profissionais autorizados e capacitados pela distribuidora estão habilitados para realizar qualquer intervenção na rede elétrica.

A coordenadora de Saúde e Segurança, Roberta Santos, destaca a importância de respeitar as distâncias de segurança durante a execução dos serviços: “Em obras ou pinturas em fachadas de residências, a atenção deve ser redobrada e as distâncias de segurança precisam ser respeitadas. Andaimes e varas metálicas são as principais estruturas que ocasionam acidentes durante essas atividades. A distância mínima entre a estrutura e a rede elétrica deve ser de dois metros na horizontal e três metros na vertical”, afirma.

Outro ponto de atenção é a construção de segundo e terceiro pavimentos, que ficam próximos à rede de média tensão. A orientação é nunca tocar na rede elétrica nem tentar afastá-la do local. Além disso, ao instalar placas ou qualquer estrutura próxima à rede elétrica, também é preciso redobrar os cuidados, pois o toque acidental pode ocasionar acidentes fatais.

Na área rural, é essencial ter atenção ao descarregar caminhões, manusear tratores e operar máquinas agrícolas. É necessário reconhecer o local, planejar a atividade e verificar se a máquina manterá uma distância segura da rede elétrica.

Acidentes com a rede elétrica

A colisão de veículos com postes de eletricidade pode causar sérios riscos ao condutor e impactar o fornecimento de energia na região. Somente este ano, já foram registradas 150 ocorrências em Sergipe. A orientação é permanecer dentro do veículo, sempre que possível, e acionar imediatamente a Energisa. Para quem pretende prestar socorro ao condutor, é fundamental manter distância, pois pode haver cabos energizados no chão.

Em casos de objetos ou galhos de árvores na rede elétrica, a recomendação também é manter distância e entrar em contato com a Energisa pelo telefone 0800 079 0196, para que todos os procedimentos sejam realizados com segurança.

Canais de atendimento

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): gisa.energisa.com.br

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Call Center: 0800 079 0196

