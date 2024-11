Equipe do Novo Banco do Desenvolvimento encerra missão em Aracaju

Após dois dias de visitas, a equipe do Novo Banco do Desenvolvimento (NBD) encerrou, nesta quarta-feira, 13, a missão em Aracaju. Os técnicos da instituição financeira estiveram na capital para acompanhar o andamento dos projetos que a gestão municipal executa com recursos do financiamento de R$ 500 milhões, firmado pela Prefeitura com o banco multilateral para a concretização do programa “Aracaju Cidade do Futuro”. Ao recepcionar a comitiva, em seu gabinete, para a reunião de encerramento da missão, o prefeito Edvaldo Nogueira destacou a importância da visita. O gestor também demonstrou satisfação ao ouvir as avaliações positivas da comitiva.

“É sempre muito importante ver o olhar de quem está na ponta e chega para avaliar o andamento do nosso trabalho. Esta foi a segunda missão oficial que recebemos do NBD e ter o reconhecimento da equipe aos avanços do nosso projeto, faz valer a pena todo o esforço. O ‘Aracaju Cidade do Futuro’ foi sonhado pela nossa gestão e poder concretizá-lo com a execução de obras tão relevantes é muito satisfatório. Estamos trabalhando no presente para preparar a capital para o futuro e o que levaremos é a certeza de que entregamos o nosso melhor para que esse programa se tornasse realizade”, afirmou Edvaldo.

O gestor agradeceu ainda a parceria com o banco para a realização do programa que inclui, ao todo, 23 obras estruturantes. “Agradeço imensamente porque foi através deste trabalho conjunto que conseguimos avançar de maneira significativa. Há uma integração entre o banco e a Prefeitura e todas as avaliações feitas anteriormente foram fundamentais para que pudéssemos dar ritmo aos trabalhos. Acredito no resultado como o caminho para transformar a vida das pessoas. E é para dar resultados positivos para a sociedade que trabalhamos diariamente”, frisou.

Durante a reunião com o prefeito, os representantes do Brics se disseram impressionados com a celeridade das obras. A comitiva, que inspecionou as intervenções das zonas Norte e Sul, elogiou a coragem da administração municipal para executar projetos grandiosos, como a construção do canal da zona de Expansão, e parabenizou a gestão pelo comprometimento com o programa ‘Aracaju Cidade do Futuro’. Na avaliação dos membros do NBD, o programa de Aracaju servirá de exemplo de sucesso para o país. .

Para o secretário municipal de Infraestrutura e presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari, o reconhecimento do NBD, sobre a magnitude das obras realizadas na cidade com o financiamento de R$ 500 milhões, atestam a relevância do trabalho realizado pela gestão municipal.

“O que mais nos motiva é esse reconhecimento. A concepção de todos o projeto é nossa, não pegamos ninguém externo para fazer, tudo foi confeccionado pelos nossos técnicos e quando atestam essa celeridade, ficamos muito orgulhosos”, salientou.

O programa

Considerado como o maior pacote de investimentos da história da capital, o programa “Aracaju Cidade do Futuro” conta com 23 obras de infraestrutura. Atualmente, já estão em execução 15 obras do programa “Aracaju Cidade do Futuro”, dentre elas a reestruturação da avenida Tancredo Neves e a infraestrutura dos loteamentos Veneza II, Ruas dos Poetas e travessa Monteiro Lobato, Luciana e Novo Horizonte, Parque Mar e Sol, todas em fase de conclusão.

Também estão em andamento a construção do canal da zona de Expansão; a urbanização dos loteamentos Recanto da Jaqueira, Monte Belo e Porto do Gringo, rua Vila Ana, Diana, Visconde de Maracaju II e São Sebastião, Jardim dos Coqueiros e Estrada do Aloque, Costa Verde I e II, Paraíso do Sul; além da reestruturação da avenida Visconde de Maracaju.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

