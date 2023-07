Equipe do Sistema Fecomércio Sergipe participa do Conecta 2023

Foi realizado pela Confederação Nacional do Comércio, entre os dias 10 e 12 de julho, o Conecta 2023, evento que congrega a capacitação e elevação do conhecimento para técnicos de várias áreas das federações do comércio, além de Sesc e Senac em todas as regionais do Brasil. O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe esteve presente, com sua delegação.

O evento em formato multiplataforma, foi realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília, e contou com a participação do presidente do sistema, Marcos Andrade, dos diretores regionais de Sesc e Senac, Aparecida Farias e Marcos Sales, do assessor legislativo, Airton Andrade, da secretária-executiva, Neide Santana, do coordenador das câmaras empresariais, do Instituto Fecomércio e gestor de Negócios Internacionais, Lucas Lima, e da equipe de comunicação e inteligência de mercado, Luana Cardoso, James Santos e Marcio Rocha.

O Conecta 2023 atendeu vários eixos de atuação do Sistema CNC-Fecomércio-Sesc-Senac, com a programação comandada pelo presidente da confederação, Roberto Tadros. Lá foram realizadas apresentações, discussões e palestras sobre seis temáticas diferentes, contemplando todos os profissionais e áreas de abrangência dos serviços prestados pelas entidades nos estados.

A programação contemplou várias ações acompanhadas pela equipe da Fecomércio Sergipe, que se estimulou a convergir projetos já existentes e pensar em novos para aplicação em unidades federativas diferentes. Além disso, foi apontado o posicionamento da Fecomércio Sergipe, como uma das mais eficientes do Brasil. O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, também participou da reunião de diretoria da CNC, destacando a realização dos eventos juninos em Sergipe.

“O Conecta 2023 foi um evento excelente para aquisição de conhecimento e ampliação das capacidades de nossos colaboradores. Várias discussões importantes foram feitas, com muito aprendizado na Arena Conecta, onde todos participamos ao mesmo tempo de diversas atividades. Destaquei o sucesso de nossos projetos juninos, o “Bem-Vindo ao País do Forró”, “São João na Praça” e “São João da Família”, que foram exitosos e contaram com o fundamental apoio da CNC em sua realização. Nossa equipe teve excelentes oportunidades durante o Conecta, para ampliar seu leque de conhecimento e aprimoramento de habilidades. Parabenizo o presidente da CNC, Roberto Tadros, pois evento foi um grande sucesso”, disse Marcos Andrade.

Os trabalhos desenvolvidos pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac em Sergipe foram destacados pela CNC e reconhecidos por componentes de outras federações como casos de sucesso que devem ser trabalhados em conjunto pelas regionais. O coordenador de comunicação e inteligência de mercado, Marcio Rocha, valorizou o Conecta como um evento agregador e estimulante.

“Pudemos discutir sobre as políticas de comunicação, ações de fortalecimento do mercado, pesquisas, atuação gerencial e relações sindicais, entre outros assuntos, nos quais percebemos como Sergipe se encontra bem-posicionado. Foi um grande aprendizado para toda nossa equipe e voltamos com mais desafios a serem trabalhados para que possamos fortalecer a categoria empresarial, pensando novas ideias e aplicando melhorias nos projetos que já temos. O Conecta 2023 foi revolucionário e muito positivo para nossa equipe”, afirmou.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 12 sindicatos patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Imagem: Simone Barañano

Texto Márcio Rocha