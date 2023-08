Equipe técnica do BID está em Sergipe para treinamento da Sefaz sobre gestão de riscos

Entre esta segunda, 31, e 1º de agosto, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) está realizando um treinamento de Gestão de Riscos em Projetos com os técnicos da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) para prevenção a intercorrências que causem impacto na execução dos projetos que estão inseridos no Profisco II em Sergipe.

É um evento de apresentação das ferramentas de gestão e identificação prévia de situações que gerem obstáculos à execução de cada projeto. O objetivo é criar um ambiente com a maior condição de execução, eliminando imprevistos que atrasem o andamento dos projetos, onerem a previsão inicial de custos ou inviabilizem a sua execução. Para isso, serão estudados casos práticos, leituras selecionadas e outros recursos de aprendizagem.

Conforme explica o secretário-executivo da Sefaz, Laércio Marques, os dois dias de treinamento são importantes para ampliar o planejamento de ações dentro do Profisco II por meio de estudos de gerenciamento com antecedência para eventos positivos e negativos que possam afetar a execução de um projeto em desenvolvimento. “A gestão de riscos se propõe a aumentar a probabilidade de êxito no projeto, estabelecendo estratégias para responder aos riscos, monitorar e atualizar os riscos ao longo do projeto, contornando possíveis obstáculos”, afirma.

Participam do treinamento os membros da Unidade de Coordenação do Profisco II (UCP).

O Estado de Sergipe e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) assinaram Contrato de Financiamento para a segunda fase do Programa de Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Sergipe (Profisco II), com execução por meio da Secretaria de Estado da Fazenda.

Fonte e foto Sefaz