Escritório da Desenvolve-SE em SP objetiva atrair investidores para SE

Com o objetivo de atrair investimentos para Sergipe, com foco na geração de emprego e renda para a população, o governador Fábio Mitidieri inaugurou nesta segunda-feira, 15, o novo escritório da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE) em São Paulo. O escritório, situado em um dos centros econômicos mais importantes do mundo, visa apresentar as potencialidades de Sergipe em diversos setores, incluindo turismo, logística, energia renovável e inovação, para investidores nacionais e internacionais.

Localizada no Edifício The Flag, no bairro Itaim Bibi, a iniciativa busca contribuir para o avanço da competitividade dos setores econômicos com equidade, inovação e sustentabilidade. Segundo o governador Fábio Mitidieri o novo escritório é um passo estratégico para promover o desenvolvimento econômico de Sergipe.

“Após a criação da Agência Sergipe de Desenvolvimento, a Desenvolve-SE, nós damos um novo passo. Agora, criamos o escritório de apoio da agência em São Paulo, num ambiente confortável e acolhedor, para que possamos reunir investidores e pessoas que desejam empreender no nosso estado, mostrando um pouco mais do nosso potencial. E hoje, aqui, recebemos investidores de vários segmentos. É Sergipe crescendo e se desenvolvendo cada vez mais”, declarou o governador.

Na ocasião, o governador fez uma apresentação das potencialidades sergipanas, destacando o turismo e o setor energético com a exploração de gás natural, recurso do qual o estado possui grandes reservas, especialmente em águas ultraprofundas. Ele mencionou projetos como o Sergipe Águas Profundas (SAP), liderado pela Petrobras. “O Estado tem que ser o indutor da economia, criar as facilidades para que a iniciativa privada possa desenvolver o seu trabalho. Nós não estamos aqui para concorrer, muito pelo contrário, estamos aqui para ajudar no que for preciso”, apontou.

Desenvolve-SE

A Desenvolve-SE é uma empresa de direito privado e sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC). Criada para executar a política de desenvolvimento socioeconômico do Governo do Estado, a agência busca viabilizar novos negócios e investimentos para Sergipe. Seu objetivo principal é ser referência nacional como entidade executora da política de desenvolvimento econômico, incentivando a ambiência de negócios com ética, transparência e responsabilidade social, econômica e ambiental.

Para o presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade, o escritório reforça o compromisso do Governo de Sergipe com o desenvolvimento socioeconômico do estado. Ele afirmou que a presença da agência na capital paulista será crucial para atrair novos investimentos e parcerias, ampliando as oportunidades de negócios e fortalecendo a economia sergipana.

A atuação da Desenvolve-SE é regulamentada pela lei das estatais, que permite maior agilidade e liberdade de ação, conferindo uma vantagem competitiva a Sergipe na atração de investimentos e na elaboração de políticas públicas para o desenvolvimento do estado.

Estiveram presentes o senador Alessandro Vieira, o secretário de Estado-Chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, além de empresários interessados no potencial de Sergipe.

ASN – Foto: Arthur Soares