ESPAÇO EMPREENDEDOR PRA FRENTE ARACAJU IMPULSIONA MULHERES SERGIPANAS E TRANSFORMA HISTÓRIAS

O programa do Inovase promove capacitação gratuita e oportunidades de negócios, fortalecendo o empoderamento feminino em Sergipe

O Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase) tem se destacado por iniciativas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo e da economia criativa no estado. Um dos principais exemplos é o programa Espaço Empreendedor Pra Frente Aracaju, que tem mudado a realidade de dezenas de mulheres sergipanas ao ofertar capacitação gratuita, oportunidades de negócios e, sobretudo, um espaço de empoderamento e transformação pessoal.

Voltado especialmente para mulheres artesãs e empreendedoras em situação de vulnerabilidade social, o programa promove formações práticas em gestão, inovação, marketing, finanças e atendimento ao cliente. Além disso, incentiva a independência financeira das participantes, que encontram no curso um ambiente de troca e aprendizado. Entre as atividades que integram a formação, está a Feira do Caju, realizada no Caju Hub, na Orla da Atalaia, em Aracaju. O evento, realizado ao final da formação, funciona como uma vitrine para as alunas colocarem em prática o que aprenderam, expondo seus produtos, conquistando novos clientes e ampliando a visibilidade para seus negócios.

As histórias de transformação são muitas, e refletem o impacto do programa. Para Maria Gilvânia, conhecida como Vânia, o Empreendedor Pra Frente lhe deu a oportunidade de sonhar mais alto. “Gosto muito de costurar, faço costura criativa, bonecas e panos de prato. Aprendi muita coisa que eu não sabia e o curso me deu oportunidade de participar de feiras pela primeira vez. Sou muito grata à professora Gabriela e ao Inovase por essa chance”, contou.

Para Bruna Scarllet, a formação foi um divisor de águas em sua vida profissional. “Sou apaixonada pela confeitaria e o Pra Frente foi transformador. Aprendi a separar o pessoal do profissional e a enxergar meu negócio com mais clareza. Participei da minha primeira feira sem experiência, mas com o incentivo da professora Gabriela, e a partir dali portas começaram a se abrir. Perdi o medo de me expor e hoje sou uma profissional mais confiante e preparada”, destacou.

Para Lívia Reis, que atua no ramo da gastronomia há mais de 20 anos, o Inovase representou um novo olhar sobre seu trabalho. “Já trabalhei com carteira assinada, mas atualmente trabalho por conta própria. Meu maior desafio sempre foi a desvalorização dos meus produtos, já que muitos clientes não reconhecem o verdadeiro valor do nosso trabalho. O Inovase entrou na minha vida em um momento de desânimo e me mostrou valores que eu nem sabia que existiam em mim. Já estou na terceira turma e, a cada edição, tenho me surpreendido ainda mais. O curso me fez olhar para o meu negócio de uma forma diferente e descobrir meu potencial como mulher, mãe, avó e empreendedora. Hoje sei me posicionar, lidar melhor com meus clientes e pensar de maneira renovada”, destacou.

Com mais de 120 mulheres já formadas e novas turmas em andamento, o Empreendedor Pra Frente segue ampliando oportunidades e consolidando uma rede de apoio e crescimento entre empreendedoras sergipanas. A iniciativa, conduzida pela gestora de inovação do Inovase e educadora social da Fundação Dom Cabral, Gabriela Rezende, estimula o protagonismo feminino e o fortalecimento da economia local.

Segundo ela, ver mulheres que chegam desacreditadas e saem com brilho nos olhos, prontas para gerir seus próprios negócios, é a maior recompensa, “O Inovase acredita no poder transformador da educação e do empreendedorismo feminino, e é isso que o Espaço Empreendedor Pra Frente Aracaju representa, oportunidade, autoestima e futuro”, disse.

O programa é fruto da parceria entre o Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase), a Fundação Dom Cabral, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Movimento Bem Maior, G Mendes Governança e Gestão, além da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde), e do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Política das Mulheres (SPM).

