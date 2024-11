Estado de Sergipe bate recorde de empregos formais

O mercado de trabalho formal em Sergipe segue em alta, alcançando marcos históricos em 2024. Entre janeiro e outubro, o saldo de empregos no estado foi de +15.851 novas vagas ocupadas, um crescimento de +26,8% em comparação ao mesmo período de 2023, quando foram registradas 12.497 vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), analisados pelo Núcleo de Comunicação e Inteligência do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac.

No último mês de outubro, o estado registrou um saldo de +1.089 postos de trabalho, sendo o setor de Comércio o principal destaque, com +452 vagas líquidas criadas, seguido pela indústria, que registrou +376 novas vagas. As empresas de Serviços criaram +139 novos postos de trabalho. Já a Construção Civil aumentou o contingente de trabalhadores em +98 empregados. O Agronegócio elevou seu quadro funcional em +25 postos. O resultado contribuiu para Sergipe atingir um recorde histórico no estoque de empregos, com 342.990 trabalhadores ativos no mercado formal, sendo o maior estoque de trabalhadores celetistas da história do estado.

Este número representa um crescimento de cerca de 10% em relação ao estoque de outubro de 2023, que somava 309.237 empregos formais. O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, destaca a elevação dos postos de trabalho no setor terciário da economia, cujas atividades são os grandes propulsores do mercado de trabalho local.

“Os setores de comércio e serviços, incluindo o turismo, vêm apresentando resultados expressivos, especialmente no último trimestre, com o aumento das contratações voltadas para datas comerciais como o Dia das Crianças e a proximidade das festividades de Natal. Assim como o fortalecimento das atividades do turismo que colocam Sergipe no patamar de maior crescimento do Nordeste e quarto do Brasil, consolidando-se como as atividades de maior geração de empregos. Vivemos um momento histórico, com mais de 340 mil empregos no estado, e isso deve ser comemorado. A expectativa é de que o continuemos a puxar a geração de empregos nos dois últimos meses do ano, especialmente em função do aumento das vendas no varejo e da contratação de trabalhadores temporários”, afirmou Marcos Andrade.

Crescimento em 2024

Os setores de construção, comércio e serviços foram os grandes motores da geração de empregos ao longo do ano, impulsionando o saldo positivo.

O Comércio foi um dos destaques, com +2.988 novos postos de trabalho criados ao longo de 2024. Este setor, que tradicionalmente apresenta um grande dinamismo no segundo semestre, especialmente com o aumento das contratações para as festividades de final de ano, registrou um crescimento relativo de 3,94% no estoque de empregos.

A Construção liderou o saldo em termos percentuais, com +3.059 novas vagas no acumulado do ano, o que representou um expressivo crescimento de 11,78% no estoque de empregos do setor.

O setor de Serviços geraram +8.239 vagas líquidas no período, sendo o setor que mais contribuiu para o saldo absoluto. Esse aumento refletiu um crescimento de 5,14% no estoque, evidenciando a importância desse segmento na economia sergipana.

A Indústria, por sua vez, apresentou um saldo de +1.940 vagas no ano, refletindo um avanço de 3,71% no número total de trabalhadores com carteira assinada no segmento.

Embora a maioria dos setores tenha apresentado crescimento, a agropecuária enfrentou desafios, registrando um saldo negativo de -371 vagas no acumulado do ano. Esse resultado está ligado a fatores sazonais e estruturais que impactaram o segmento ao longo de 2024.

Competitividade regional

O desempenho de Sergipe no mercado de trabalho formal destaca-se em todo o Nordeste. O estado ocupa a 3ª posição no crescimento percentual do saldo de empregos formais entre janeiro e outubro de 2024. No contexto nacional, Sergipe aparece em 8º lugar, reforçando sua resiliência econômica e capacidade de geração de empregos em um cenário desafiador.

Além disso, no ranking da variação relativa do estoque de empregos formais, o estado ocupa a 4ª posição no Nordeste e a 13ª no Brasil, consolidando-se como um dos estados com maior dinamismo no mercado de trabalho. O chefe de comunicação e inteligência do Sistema Fecomércio, Marcio Rocha, apresenta as perspectivas para o ano de 2024.

“Os resultados positivos reforçam a consolidação do mercado de trabalho formal em Sergipe. O desempenho robusto dos setores de comércio, construção, serviços e indústria indica um cenário favorável para o estado, impulsionado por políticas públicas voltadas ao emprego e pelo fortalecimento da confiança dos empresários locais. O Núcleo de Comunicação e Inteligência do Sistema Fecomércio Sergipe ressalta que, com o recorde no estoque de empregos e o crescimento consistente no saldo de vagas, as perspectivas são otimistas para o fechamento de 2024. Os setores de comércio e serviços em especial, deverão ser os principais impulsionador das contratações até o final do ano, refletindo o aumento do consumo e da atividade econômica no estado”, disse Rocha.

Por Marcio Rocha – Imagem: James Santos