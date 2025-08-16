Estado de Sergipe comemora a menor taxa de desemprego da história

Sergipe vive um excelente momento na empregabilidade. O estado alcançou a menor taxa de desemprego da história, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral (PNAD Contínua), divulgados nesta sexta-feira, 15, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pelo Observatório do Trabalho, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

O resultado positivo é alcançado na esteira de investimentos contínuos em qualificação profissional da população, políticas de inserção da juventude no mercado de trabalho e a criação de um ambiente favorável para novos negócios em Sergipe.

A taxa de desocupação no estado caiu de 9,3% no primeiro trimestre de 2025 para 8,1% no segundo trimestre deste ano, a menor taxa já registrada na série histórica do estado. Em relação ao início da atual gestão, houve uma redução de 3,9 pontos percentuais na taxa de desocupação, que era de 12% no quarto trimestre de 2022. Os números refletem o impacto positivo das políticas públicas do Governo de Sergipe voltadas à geração de emprego e renda.

O secretário da Seteem, Jorge Teles, comemora o resultado histórico. “Hoje, nós celebramos um marco histórico para Sergipe: conseguimos reduzir o desemprego em mais de 32%, devolvendo a milhares de famílias a dignidade do trabalho e da renda. Esse avanço não é obra do acaso. É fruto de um trabalho coletivo liderado pelo governador Fábio Mitidieri, com políticas públicas consistentes, como o ‘Qualifica Sergipe’, o ‘GO Sergipe’ e o ‘Programa Primeiro Emprego’, que aproximam trabalhadores e empregadores e preparam nossa gente para as novas oportunidades”, ressalta.

A ‘GO Sergipe’, plataforma digital de empregos que conecta gratuitamente trabalhadores a empresas, vem modernizando a intermediação de vagas facilitando o acesso a oportunidades em todo o estado. Desde o lançamento em março, já foram ofertadas mais de 2,8 mil vagas de emprego por mais de 430 empresas cadastradas. O banco de dados de emprego de Sergipe já reúne quase 20 mil candidatos inscritos. Os programas ‘Primeiro Emprego’ e ‘Qualifica Sergipe’, juntos, já são responsáveis pela capacitação de cerca de 5 mil pessoas.

Por meio dos programas, o Governo do Estado tem empreendido esforços para preparar a população para as oportunidades, oferecendo cursos de formação alinhados com a demanda local, a fim de reduzir o descompasso produtivo entre as vagas disponíveis no mercado de trabalho sergipano e as qualificações buscadas pela população.

Rendimento médio

Segundo o IBGE, houve aumento no rendimento médio real recebido em todos os trabalhos, que era de R$ 2.234,00 no último trimestre de 2022 e passou para R$2.552,00 no segundo trimestre de 2025. Isso representa um crescimento de 14,2% na renda média do sergipano.

“O crescimento do rendimento médio real significa mais dinheiro circulando, mais consumo e mais desenvolvimento. Esses números mostram que Sergipe é, hoje, um estado de oportunidades. E vamos seguir trabalhando para que cada vez mais sergipanos e sergipanas encontrem no trabalho o caminho para uma vida melhor”, enfatiza Jorge Teles.

Ainda conforme dados da Pnad Contínua, também foi verificada redução na taxa de informalidade, que era de 49,7%, no trimestre anterior, e passou para 49,1%, no segundo trimestre, uma redução de 0,6 ponto percentual.

Foto: Thiago Santos