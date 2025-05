Estado de Sergipe mantém crescimento no emprego formal acima da média nacional

Sergipe encerrou o mês de março com um estoque de 341.490 postos de trabalho com carteira assinada. Nos últimos 12 meses (abril de 2024 a março de 2025), o estado consolida um crescimento de 4,11%, comparado ao mesmo período do ano anterior, quando o estoque fechou em 328.006. O resultado supera a média nacional, que ficou em 3,49%, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados nesta quarta-feira, 30 de abril.

A análise dos números, feita pelo Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), aponta que os setores de Serviços (+257) e Construção Civil (+63) foram os responsáveis pelo saldo positivo de empregos no mês. Já os setores de Agropecuária (-432), Indústria (-1.418) e Comércio (-76) contribuíram para o saldo negativo de 1.608 vagas em março.

De acordo com o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, as perdas registradas em março são sazonais e historicamente associadas ao fim da safra da cana-de-açúcar e aos desligamentos temporários na agropecuária e na indústria. Ainda assim, o desempenho do mercado de trabalho, em março de 2025, foi significativamente superior ao mesmo período da avaliação anterior, quando houve uma retração de 2.528 postos de trabalho. “A gestão estadual tem adotado políticas públicas para mitigar os efeitos dessas sazonalidades, diversificando investimentos, qualificando trabalhadores e estimulando setores estratégicos, como a construção civil e os serviços, que seguem gerando novas oportunidades”, destaca.

O saldo acumulado no ano e o crescimento consistente do estoque de empregos demonstram a resiliência da economia sergipana e os impactos positivos das ações de desenvolvimento e geração de oportunidades promovidas pelo Governo de Sergipe.