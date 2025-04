Estado de Sergipe se destaca no combate à desigualdade no país

Sergipe foi o estado que mais se destacou no combate à desigualdade no país. Nesta terça-feira, 29 de abril, durante o Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica, promovido pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o estado ficou em primeiro lugar na categoria Combate à Desigualdade.

Sergipe teve o melhor desempenho no Índice Brasileiro de Empregabilidade e Mercado de Trabalho (IBEM/ FGV), sendo a unidade da Federação com o maior crescimento na renda do trabalho no ano passado (32,47%). Pernambuco ficou em segundo lugar (19,78%) e a Bahia em terceiro (19,42%).

Na categoria Empreendedorismo e Fomento, que premia histórias inspiradoras de micro e pequenos empreendedores que superaram situações de vulnerabilidade social, Sergipe teve um vencedor da cidade de Lagarto.

ACREDITA — A premiação faz parte da agenda do Programa Acredita no Primeiro Passo e foi criada com o objetivo de valorizar as iniciativas que melhor promovem oportunidades de geração de renda, qualificação profissional e empreendedorismo para famílias inscritas no Cadastro Único.

O ministro Wellington Dias destacou a importância do evento para o momento de reconstrução que o Brasil está vivendo. “Nós tivemos uma redução da fome já em 2023 e, também, a gente reduziu a chamada linha da pobreza. Um trabalho contínuo. E isso aconteceu com o envolvimento de municípios, estados, setor privado, empresas, empreendedorismo. Agora, nós temos a oportunidade de reconhecer os melhores resultados. É a premiação de um campeonato do bem”, pontuou.

A lista completa dos vencedores está disponível no site www.gov.br/mds

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República