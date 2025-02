Estado de Sergipe tem o terceiro melhor turismo do Brasil em 2024, diz Fecomércio Sergipe

As ações direcionadas para o estímulo da atividade do turismo no estado de Sergipe têm surtido um efeito altamente positivo no posicionamento do estado como destino de turismo. As informações foram levantadas pela Fecomércio SP, e compartilhadas com a Fecomércio Sergipe, que fez a análise do conteúdo, através do Núcleo de Comunicação e Inteligência, que concluiu em resultados importantes para a economia do estado, com o posicionamento de Sergipe no turismo nacional.

De acordo com o estudo, até o mês de novembro de 2024, o turismo sergipano cresceu +9%, no acumulado do ano, em uma movimentação de mais de R$ 57 milhões nas atividades da cadeia produtiva, em recursos deixados por turistas no estado. Segundo as informações da Fecomércio, Sergipe apresenta um crescimento de quase o dobro da média nacional. Enquanto Sergipe atingiu +9%, o Brasil obteve + 4,6% de elevação no faturamento dos empreendimentos de turismo.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe, Marcos Andrade, comemorou os resultados apresentados e está animado para que o número final do ano seja ainda maior, mostrando que Sergipe tem um grande poder de crescimento no cenário nacional do turismo.

“Nós temos esse estudo em parceria entre os Conselhos de Turismo da Fecomércio São Paulo e o de Sergipe, e essas informações compartilhadas servem para que possamos estudar com detalhes a movimentação das nossas atividades relacionadas ao turismo, que têm sido muito impactadas positivamente. Já estamos em forte crescimento há um ano, diante da variação anual passada. Ou seja, 12 meses que o turismo está cada vez mais forte. E não é só isso. Somos o terceiro estado que mais cresce no turismo em todo o país e isso é um fator que mostra estarmos no caminho certo. Além disso temos que considerar o aumento no turismo de eventos, com as ações que têm sido feitas para captar grandes movimentos corporativos, o que ocupa nosso Centro de Convenções, por exemplo, e leva por consequência ao aumento da ocupação de nossa rede hoteleira”, disse Marcos Andrade.

De acordo com o chefe de comunicação e inteligência da Fecomércio, Marcio Rocha, o momento do turismo em Sergipe é algo realmente muito promissor. A situação atual do estado reverte um período de queda e dificuldades para as atividades do turismo.

“O último ano em que havíamos fechado com o turismo crescendo em Sergipe foi em 2012. De lá pra cá, quedas sucessivas na variação acumulada anual. O turismo em Sergipe estava fraco e definhando, mas desde 2022 que estamos em uma onda positiva de fortalecimento da atividade e isso está contagiando as pessoas que veem Sergipe como um local para poder curtir suas viagens de férias. A movimentação econômica das atividades do turismo, entre janeiro e novembro de 2024, deixaram 560 milhões de reais no estado. E ao finalizarmos a análise do ano, acreditamos que vamos ultrapassar a casa dos 600 milhões em recursos movimentados na economia”, disse Rocha.

Somente na variação mensal de novembro do ano passado, Sergipe aumentou a participação de recursos circulantes na atividade do turismo, em +9,7% diante de novembro de 2023. Foram mais de 57.3 milhões de reais investidos pelas pessoas nos empreendimentos de turismo do estado. Com o posicionamento de Sergipe ao longo do ano sendo o terceiro estado de maior crescimento no turismo do Brasil, ficando atrás apenas de Minas Gerais e Bahia, as expectativas do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac são as melhores possíveis para os próximos anos, segundo o presidente, Marcos Andrade.

“Estamos no melhor momento da história do turismo em nosso estado. E a chegada desses turistas, apresenta resultados importantes para nossa economia. A exemplo do que medimos no período do Natal Iluminado em Aracaju, que apresentou resultados importantes para os empreendimentos de turismo e da economia circular local”, afirmou.

Os dados econômicos apontaram que o setor de hotelaria registrou um aumento em seu movimento de +35,38%, enquanto as contratações das locadoras de veículos cresceram +26,65%. O artesanato local, com um incremento de +22,90% e o comércio de alimentos, com +25,55%, também se destacaram no aumento das vendas, junto com os lojistas, que elevaram +20,81% em sua movimentação de vendas. Até mesmo os vendedores ambulantes viram um aumento de +8,85% em suas vendas. Estes números ilustram como o Natal Iluminado serviu como um motor econômico, impulsionando diversos setores e criando um ambiente favorável para negócios.

Ascom Sistema Fecomércio-Sesc-Senac – Imagem: James Santo