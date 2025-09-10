ESTADO REALIZA ENCONTROS ESTRATÉGICOS PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA SE NA MAIOR FEIRA DE GÁS NATURAL

No segundo dia da 53°Gastech — maior exposição e conferência mundial do setor energético —, a comitiva sergipana, liderada pelo governador Fábio Mitidieri, participou, nesta quarta-feira, 10, de uma intensa agenda de reuniões com representantes de empresas globais estratégicas para o desenvolvimento sustentável e fortalecimento do setor em Sergipe, como a British Petroleum, a Gás Natural Açu e a Equinor. O evento, que acontece em Milão, na Itália, reúne os principais líderes da indústria energética, formuladores de políticas públicas e especialistas em inovação com o objetivo de impulsionar o progresso e transformar o futuro da energia mundialmente.

Com foco em novos investimentos, em estreitar laços com grandes empresas do setor energético e apresentar as potencialidades do estado no segmento de gás e energia, a primeira reunião do dia, com representantes da British Petroleum – BP e da GNA – Gás Natural Açu, teve como um dos principais temas medidas para dinamizar as operações dos terminais de gás natural liquefeito (GNL) no Brasil — assunto que impacta diretamente Sergipe, que possui seu próprio terminal. A GNA opera o maior parque termelétrico a gás natural da América Latina, localizado no Porto do Açu (RJ), e o Governo de Sergipe reforçou o convite para que os investidores conheçam de perto as oportunidades do estado e contribuam para ampliar a flexibilidade e a atratividade do mercado de gás na região. A reunião foi conduzida pelo presidente da GNA, Emmanuel Delfosse.

O governador Fábio Mitidieri evidenciou o esforço da comitiva sergipana para posicionar o estado como referência no setor energético. “Sergipe tem ativos importantes, como nossa grande reserva de gás natural, o terminal de GNL, o petróleo em águas profundas e uma localização estratégica. Nossa missão em eventos internacionais consagrados do setor energético, como este, é apresentar essas oportunidades ao mundo e atrair investimentos que gerem emprego, renda e desenvolvimento sustentável para o nosso estado”, afirmou.

Em seguida, a delegação se reuniu com representantes da Schneider Electric, empresa francesa especializada em automação e sistemas elétricos, com forte atuação junto a produtores de petróleo e gás. O encontro foi articulado com apoio da Embaixada do Brasil na França, após a empresa demonstrar interesse nas possibilidades de investimento em Sergipe.

Ainda pela manhã, o governador Fábio Mitidieri e gestores estaduais se reuniram com o diretor da Equinor, Svein Skeie. A multinacional norueguesa, que atua há mais de duas décadas no Brasil, está à frente do projeto Raia, em parceria com a Petrobras, empreendimento que é um dos principais projetos de gás natural no país e pode servir de referência para iniciativas como o Sergipe Águas Profundas (SEAP). Na conversa, além do convite para estreitar laços com o estado, foram discutidas possíveis colaborações nas áreas institucional e regulatória do gás.

Outro ponto alto da agenda foi o encontro com a Worley Consulting, que demonstrou interesse em atuar em Sergipe no desenvolvimento de projetos em parceria com outras empresas. A comitiva também se reuniu com representantes da SBM Offshore, uma das líderes mundiais na construção e operação de navios-plataforma (FPSOs). A empresa já mantém um histórico de diálogo com Sergipe desde a OTC (Offshore Technology Conference) e manifestou forte interesse em disputar a licitação da Petrobras para os dois FPSOs do projeto SEAP. Caso vença a concorrência, a SBM pretende estabelecer parcerias com o Estado, tanto no apoio à fase de fabricação (ainda que fora do Brasil) quanto na preparação da estrutura de suporte às operações locais, uma vez iniciada a produção em Sergipe.

Encerrando o dia, a delegação sergipana dialogou com o representante da Andrade Gutierrez, Glauber Barreto, empresa que busca parceria com a Modec, líder global na construção, afretamento e operação de plataformas de produção, como as unidades FPSO, com uma presença significativa no Brasil. A Modec deve ser mais uma concorrente no processo licitatório dos FPSOs do projeto SEAP e o encontro foi centrado no interesse da empresa em entender melhor o ambiente de negócios em Sergipe e as condições que podem ser oferecidas pelo Estado às operações de apoio à produção offshore.

