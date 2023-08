Estudantes do Programa InovarSE representarão Sergipe na Expo Favela

As três startups selecionadas pela curadoria nacional e pela Escola de Negócios da CUFA foram resultantes do programa realizado pelo Banese em parceria com o Sergipetec.

As startups Vizy, Bils e ASD, criadas por ex-alunos da 1ª turma do Projeto InovarSE, fruto da parceria entre o Banese e o Sergipe Parque Tecnológico (Sergipetec), representarão o estado na Expo Favela Brasil, em São Paulo, no mês de dezembro.

As equipes participaram da 1ª edição da Expo Favela Innovation em Sergipe no último final de semana, e foram selecionadas por uma curadoria especializada, composta por membros da Central Única das Favelas nacional (CUFA), Escola de Negócios da CUFA e gestores locais com notório saber em empreendedorismo.

Essas startups também estiveram entre os cinco melhores projetos desenvolvidos no InovarSE, por isso, receberam o prêmio de R$ 10 mil do Banese para que as equipes façam uma visita técnica, ainda neste 2º semestre, ao Porto Digital do Recife/PE. O InovarSE foi criado para fomentar o ecossistema de inovação em Sergipe, e capacitou, durante um ano, estudantes da rede pública estadual de ensino em Tecnologia da Informação.

A notícia de que o projeto desenvolvido esteve, mais uma vez, entre os primeiros em uma seleção, levou Jennifer Caiane Santos Venâncio, de 18 anos, às lágrimas. “No meio do processo acabei ficando sozinha para desenvolver a ASD, mas não desisti, mesmo quando tudo me levava para isso”, relatou a jovem.

A tecnologia desenvolvida por ela é um aplicativo mobile para ser usado por profissionais do Serviço Social, e os ajudará digitalizando e facilitando a coleta de dados, sobretudo nos locais onde não há centros de assistência social, como o CRAS ou o CREAS. Isso facilitará a construção dos pareceres dos Assistentes Sociais sobre pessoas em situação de vulnerabilidade social e que solicitem auxílios governamentais.

Inovação para o campo

Já imaginou uma estufa que reduza o tempo de cultivo dos alimentos, e ainda os deixe maiores e mais vistosos? Essa é a proposta da Bils, startup voltada para o agronegócio e formada por seis integrantes. Um deles é o Pedro Vinicius, de 20 anos de idade, cujo projeto, assim como aconteceu com Jennifer Caiane, além de ter figurado entre os cinco primeiros do InovarSE, também representará Sergipe na Expo Favela Brasil.

“Nossa tecnologia controla a irrigação, a temperatura e a umidade, e com o sistema de iluminação ainda é possível desenvolver a planta mais rapidamente. Com nossa inovação, o tempo de desenvolvimento de uma alface, por exemplo, pode ser reduzido de 30 para 15 dias, e as folhas poderiam ficar maiores e mais vistosas. Estamos preparando nosso Mínimo Produto Viável para testar na fabriqueta do SergipeTec”, explica Pedro Vinicius.

Inclusão Social

A equipe da atual estudante do curso de Astrofísica da UFS, Isabely Fernandes da Conceição, 18 anos, desenvolveu a startup Vizy, um plug-in que tem como objetivo oferecer mais inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência visual no acesso a plataformas digitais.

“Até fazer parte do InovarSE não havia tido qualquer contato com tecnologia. Durante o curso aprendi muito, desenvolvi diversos projetos e adorei todos. É uma área que quero seguir. Antes do curso pensava em cursar Física na universidade, mas optei pela Astrofísica porque nela também há a parte de programação, ou seja, o InovarSE mudou, está mudando e espero que mude ainda mais minha vida”, salientou Isabely Fernandes.

Para Ilma Maria Fernandes dos Santos, mãe da jovem Isabely, o curso oferecido pelo Sergipetec em parceria com o Banese foi muito importante para a filha, que descobriu uma área de atuação da qual gosta, e para ela mesma, pois tornou ainda maior o sentimento de gratidão que possui, por ver que a jovem também tem forte consciência social.

“Já atuo na área de acessibilidade. Sou tradutora e intérprete de Libras, portanto, trabalho com pessoas com deficiência visual, e, para mim, foi gratificante demais ver minha filha desenvolvendo algo pensando em inclusão, ainda mais nos dias de hoje”, declarou.

De acordo com o diretor de Tecnologia do Banese, Kleber Dantas, o InovarSE é mais uma ação do Banese que visa incentivar o desenvolvimento de iniciativas inovadoras em diversas áreas, a exemplo das que foram premiadas e selecionadas para representar o estado em São Paulo.

“Elas demonstraram a capacidade de transformar ideias em realidade tangível, superando desafios e obstáculos ao longo do caminho. São projetos como estes que exibem não apenas conquistas individuais, mas também exemplos brilhantes do que pode ser alcançado quando se trabalha em equipe, envolvendo a criatividade de todos, e o esforço para o alcance da maior conquista”, frisou o diretor.

Ascom Grupo Banese