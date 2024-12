EVENTO DE FORTALECIMENTO DO ECOSSISTEMA LOCAL DE INOVAÇÃO É REALIZADO EM SERGIPE E REINE LIDERES

Com o intuito de celebrar e fortalecer o Ecossistema Local de Inovação (ELI) de Sergipe, foi realizado, na última quarta-feira, 11, o ELI Summit Sergipe 2024. O evento é de autoria dos Ecossistemas de Inovação da Grande Aracaju e do Alto Sertão, e tem a co-realização do Sebrae.

“O Sebrae apoia todos os micro e pequenos negócios voltados à área de inovação. Com esse olhar diferenciado fazemos com que seja garantido um futuro mais transformador e sustentável para toda a sociedade”, ressaltou Priscila Felizola, superintendente do Sebrae/SE.

O evento teve como objetivo fortalecer os laços entre os atores do ELI Grande Aracaju e Alto Sertão e demais ecossistemas do estado, apresentando os avanços e resultados do ELI Sergipe ao longo de 2024, destacando projetos, iniciativas e parcerias. Para Maíra Fontenele Santana, coordenadora do Núcleo de Inovação Territorial do Sebrae Nacional, “não tem como a gente não falar de ecossistema e de inovação e estar envolvido nisso, mostrando a importância que os pequenos negócios têm para o ecossistema. Trabalhar com todos os atores que envolvem a parte de governança, de universidade, de governo, em prol do desenvolvimento da inovação do país, é muito importante.”

A ação reuniu líderes locais e nacionais mostrando os benefícios de integrar ecossistemas de inovação e os impactos globais dessa força coletiva, além de abordar resultados das ações locais, promovendo o intercâmbio de experiências com outros ecossistemas nacionais e internacionais, e oferecendo inspiração com um caso de sucesso global.

Marcus Bezerra, gerente de Inovação do Sebrae/SE, também comentou sobre a importância da união de diversos setores para os avanços do ecossistema da inovação. “Ao longo desse um ano do nosso Eli, tanto da Grande Aracaju quanto do Alto Sertão, nós tivemos muitos avanços. Então, isso mostra que, com a união de muitos atores em prol do desenvolvimento do nosso estado, vamos colher muitos frutos nos próximos anos”, afirmou.

O Eli Summit Sergipe é um evento de grande relevância para o estado, pois possibilita a geração de conexões, garantindo que esse ecossistema saia mais fortalecido. A ação ofereceu insights e exemplos práticos por meio de palestras e painéis com experiências nacionais e internacionais em inovação e desenvolvimento urbano, incentivando a continuidade das ações do ELI, fomentando discussões e planejamentos estratégicos futuros.

“O Sebrae Sergipe está de parabéns por estar transformando o ecossistema de inovação e empreendedorismo aqui do estado. E nós, enquanto mulheres negras, nordestinas, cientistas, e apaixonadas por inovação e empreendedorismo, temos muito o que agradecer ao Sebrae e a todo o time por estar inovação junto com a gente”, expressou Tássia Nunes, Co-Founder e CEO da Ada Metaverse.

