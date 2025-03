Evento do Sebrae promete fortalecer o protagonismo feminino no agronegócio

O Sebrae realizará, no dia 21 de março, no município de Nossa Senhora da Glória, o evento Agro Delas, que faz parte das celebrações do super mês da mulher. O encontro será dedicado ao fortalecimento do protagonismo feminino no setor agrícola, com palestras e discussões sobre as oportunidades e desafios enfrentados pelas mulheres nesse setor.

Esta é uma oportunidade única para mulheres que atuam ou têm interesse em atuar no agronegócio, oferecendo um espaço de troca de experiências, aprendizado e inspiração. Especialistas e líderes do agronegócio estarão presentes para compartilhar suas trajetórias, desafios e estratégias de sucesso.

“A iniciativa busca não apenas destacar as conquistas das mulheres no campo, mas também abrir portas para novas perspectivas e ações que visam melhorar o ambiente de negócios no setor, tornando-o mais inclusivo e igualitário”, afirmou a superintendente do Sebrae/SE, Priscila Felizola.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=cYIpl9cbxUqTW4it3vY2zNE9UW3VzxdOrleDAIAyzeFUQVBKNURKWEI0VjAyUkNQV1ZJTUdLN1NKTi4u&route=shorturl

Programação completa:

9h – Recepção e Coffee Break

9h30 – Boas-vindas

10h – O sabor de empreender com as próprias mãos

11h – Um olhar feminino: mulheres no agro

12h às 13h30 – Pausa para almoço

13h30 – Mulheres que Inspiram

14h – Damas do pastoreio Voisin

15h – A participação feminina no agronegócio

16h – A liderança feminina que transforma o campo + Atração musical

Texto e foto Jaynne Pereira – ascom Sebrae