Evento Exclusivo para Profissionais do Mercado Imobiliário de Alta Performance

A cidade de Aracaju se prepara para receber um encontro exclusivo voltado para profissionais do mercado imobiliário de alta performance. O evento, idealizado por Mônica Lima, diretora criativa do Matéria Prima Design, promete ser um marco no setor. Com 20 anos de atuação no mercado de decoração de alto luxo, Mônica Lima tem como objetivo fomentar a interação entre os segmentos de arquitetura, decoração e setor imobiliário.

“O cliente, consumidor de imóveis de alto padrão, precisa investir com maior segurança, sabendo que o imóvel não só atende aos anseios de boa localização, mas que está perfeitamente personalizado ao seu estilo de vida e necessidades de conforto e bem-estar na área privativa que ele está adquirindo. Noções e conhecimento básico de decoração podem ser imprescindíveis para o sucesso da venda,” destaca Mônica.

O evento, que conta com o patrocínio da Construtora Celi, ocorrerá no dia 15 de Agosto de 2023, às 19h, no Quality Hotel. Com capacidade para receber 300 pessoas interessadas nos assuntos abordados, o encontro será uma oportunidade única para profissionais do setor se atualizarem e expandirem seu repertório.

Além da presença de Mônica Lima, o evento contará com palestras do renomado Marcus Araujo, que estará autografando seu livro “Meu Imóvel, Meu Mundo: Morar Bem, Investir melhor e Criar Imóveis Que Valorizam”.

Um dos destaques da programação é a roda de conversa com as arquitetas Gleuse Ferreira e Larissa Franco. Bisneta de Lampião e Maria Bonita, Gleuse traz em seu DNA a força, coragem e sensibilidade. Ela é reconhecida por sua vasta experiência em arquitetura e design de interiores, e promete trazer insights valiosos para os participantes. O decorado do Urbanus Luzia, empreendimento da Construtora Celi, leva a assinatura de Gleuse.

Larissa desenvolveu alguns projetos para as maiores incorporadoras do estado,

entre elas: Celi, Cosil, J Nunes, Laredo e algumas Associações. Desenvolveu

projetos de apartamentos decorados, como o do Reserva Alameda da Celi, luminotécnicos e urbanísticos.

Seu amor e dedicação foram crescendo pelos projetos residenciais e desafios

dos corporativos. O foco da arquiteta Larissa Franco se transforma à cada

proposta de trabalho.

A Construtora Celi, como patrocinadora, reforça seu compromisso com o desenvolvimento e inovação no mercado imobiliário.

O quê ? Criativos de Decoração para o Mercado Imobiliário de Alta Performance

Quando ? 15 de Agosto

Onde ? Quality Hotel

Por Marcelo Carvalho