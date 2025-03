Evento “Feijão com Arroz” destaca avanços do Vai Turismo em Sergipe

Na manhã desta quarta-feira, o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac reuniu prefeitos e secretários municipais dos oito municípios participantes do programa Vai Turismo em Sergipe; Aracaju, São Cristóvão, Tobias Barreto, Itabaianinha, Laranjeiras, Pacatuba, Itaporanga D’Ajuda e Estância; além de secretários de estado das pastas do Trabalho e Turismo e seus executivos, para a realização do evento “Feijão com Arroz”. A iniciativa teve como objetivo apresentar os avanços conquistados pelo programa, a adesão de novas cidades e o impacto das ações voltadas ao desenvolvimento do turismo sergipano.

Durante o evento, a representante do Conselho de Turismo da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Márcia Alves, apresentou o atual posicionamento de Sergipe no Vai Turismo, destacando as estratégias implementadas e os avanços obtidos. “Sergipe tem mostrado um crescimento consistente na estruturação de seus roteiros turísticos, demonstrando que o planejamento e a gestão integrada são essenciais para transformar potencial em resultados concretos”, afirmou.

O evento também contou com a apresentação do projeto DEL Turismo e do sistema Sírio, realizada por Marcelo Melito, do Senac Rio Grande do Norte. “A capacitação e o planejamento estratégico são pilares fundamentais para consolidar o turismo como um vetor de desenvolvimento regional. O DEL Turismo e o sistema Sírio têm sido ferramentas valiosas nesse processo”, destacou.

Já o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, apresentou os resultados do turismo em Sergipe no ano de 2024, evidenciando o crescimento expressivo do setor. Andrade apresentou os resultados do turismo sergipano em 2024, monitorados pela Fecomércio.

Sergipe, em 2024 recebeu 1.499.506 turistas nacionais nos 75 municípios, somando-se a eles, 17.230 turistas estrangeiros, representando o número total de 1.516.736 pessoas que visitaram Sergipe no ano passado. Andrade também destacou que a movimentação econômica das atividades da cadeia produtiva do turismo foi de R$ 630 milhões. O posicionamento do crescimento do turismo de Sergipe no Brasil em 2024 foi o terceiro lugar, com aumento de +8,4%. Apenas os estados da Bahia e Minas Gerais cresceram mais que Sergipe no turismo no ano passado.

“Tivemos um ano de avanços significativos, com aumento no fluxo de turistas, maior geração de emprego no setor e investimentos na capacitação dos profissionais da área. Quando são feitas as ações e investimentos apropriados, os resultados positivos aparecem, como foi esse crescimento do turismo do Brasil em 2024, superando em 110% o ano de 2023. Esses números são reflexo do compromisso do empresariado e do poder público com o fortalecimento do turismo sergipano e contemplam as ações de Vai Turismo, que desenvolvemos com as cidades e o Governo do Estado”, pontuou.

Como reconhecimento pelos esforços empreendidos, foram concedidas placas de homenagem aos prefeitos dos municípios participantes do Vai Turismo e ao governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, em reconhecimento ao apoio e incentivo ao desenvolvimento turístico do estado.

O encontro foi encerrado com um almoço temático, onde o feijão com arroz, base da gastronomia brasileira, simbolizou a importância dos elementos fundamentais para o crescimento sustentável do turismo. “Assim como um prato bem-preparado precisa de uma base sólida, o turismo só se desenvolve quando tem estrutura, planejamento e valorização das riquezas locais”, concluiu Marcos Andrade.

Texto e foto ascom Sistema do Comércio