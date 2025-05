Evento solidário vai discutir inteligência financeira e estratégias para negócios

Idealizado pelo consultor financeiro Weslei Gomes, o “Papo Lucrativo” acontecerá dia 22 de maio com diversos especielistas

Como transformar ideias em lucros reais? Essa é uma das provocações do Papo Lucrativo, evento que será realizado na próxima quinta-feira, 22 de maio, às 19h, no Palco Café do Espaço Alquimia, em Aracaju. Idealizado pelo consultor financeiro Weslei Gomes, o encontro vai promover debates e insights sobre os temas abordados no livro do autor, As Leis do Lucro, que reúne um compilado de orientações para alcançar o sucesso financeiro nas empresas.

Conhecido por sua atuação no campo das finanças empresariais, Weslei Gomes reuniu um time de quatro convidados para enriquecer a discussão. Participam do evento Lucas Feitosa, que abordará estratégias de marketing; Anderson Rizada, com foco em gestão e inovação; Gabi Verppa, que falará sobre vendas, posicionamento e comunicação; e Alice Menezes, trazendo uma perspectiva sobre ambientes colaborativos e networking.

“Nosso objetivo é promover um bate-papo enriquecedor sobre As Leis do Lucro, trazendo diferentes perspectivas e experiências que possam agregar valor aos participantes”, destaca Weslei Gomes.

O livro, disponível na plataforma de e-commerce Amazon, tem ganhado destaque no meio empresarial por oferecer orientações práticas a empresários e empreendedores que buscam aprimorar seus resultados financeiros. A obra aborda temas essenciais de inteligência financeira e gestão empresarial, com uma linguagem acessível, facilitando a tomada de decisões eficazes. Cada capítulo apresenta um alerta ou uma oportunidade de lucro oculta que pode ser aplicada de forma simples no dia a dia dos negócios.

O Papo Lucrativo será realizado no Palco Café do Espaço Alquimia, em Aracaju, e as inscrições estão disponíveis pelo Sympla. O investimento é de R$ 50, valor que será integralmente destinado à instituição de caridade mantida por Almir do Picolé.

Sobre Weslei Gomes

Weslei Gomes começou sua trajetória profissional na construção civil, na qual enfrentou desafios de gestão financeira que o levaram a contratar um consultor especializado. A clareza e os resultados alcançados com a consultoria inspiraram sua transição de carreira para o setor financeiro. Em 2017, ingressou em uma especialização em Gestão Financeira Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e, em 2018, iniciou sua atuação como consultor. Em 2020, Weslei lançou seu primeiro curso online voltado a dentistas, abordando planejamento e precificação, ajudando profissionais a superar desafios do período.

À frente da Fundamento Consultoria, Weslei consolidou o serviço de Diretoria Financeira Empresarial, que combina planejamento estratégico, implementação de sistemas e acompanhamento contínuo para pequenas e médias empresas. Ele aplica uma metodologia validada que não apenas orienta empresários, mas também monitora a execução de estratégias, garantindo resultados sustentáveis e escaláveis.

Texto e foto NV Comunicação