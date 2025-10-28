EVENTOS ATRAEM TURISTAS E MOVIMENTAM A ECONOMIA: 76% DELES PRETENDEM VOLTAR A CIDADE DE ARACAJU

O último final de semana foi marcado por uma intensa movimentação turística em Aracaju, impulsionada pela realização de dois grandes eventos que consolidam a capital sergipana como um importante destino de lazer, esportes e inovação no Nordeste: a Maratona de Aracaju 2025, no domingo, 26, e a Campus Party Weekend Aracaju realizada nos dias 25 e 26, no campus da Universidade Tiradentes (Unit).

Os resultados são fruto de um levantamento realizado pelo Departamento de Planejamento Turístico da Secretaria Municipal do Turismo de Aracaju (Setur), que analisou o perfil e o comportamento dos participantes desses dois eventos. Os dados evidenciam o impacto direto das ações da Prefeitura da capital na promoção de eventos capazes de gerar fluxo turístico, movimentar a economia local e fortalecer a imagem da cidade como destino atrativo e inovador.

Na Maratona de Aracaju 2025, de aproximadamente 10 mil atletas, 71% competiram pela primeira vez e 23,7% eram turistas, vindos principalmente da Bahia (36,6%) e Alagoas (17,1%). A pesquisa apontou ainda que 29% ficaram em hotéis e 29% em acomodações por meio do Airbnb, permanecendo em média 2 a 3 dias na cidade. Metade dos competidores veio acompanhada de quatro ou mais pessoas, e 56% utilizaram veículo próprio, o que reforça o peso do evento na mobilidade regional. Outro dado relevante é que 76% pretendem voltar a Aracaju para lazer, confirmando o papel da maratona como importante indutora do turismo esportivo e da promoção do destino.

Já a Campus Party Weekend Aracaju também atraiu um público diversificado e engajado, com a participação de cerca de 15 mil pessoas. De acordo com o levantamento, 88,1% dos participantes eram moradores locais, mas 11,9% vieram de outros estados, comprovando o alcance nacional do evento. O estudo apontou que 63,4% visitaram Aracaju pela primeira vez, e que a maioria permaneceu entre dois e quatro dias, período que coincide com a duração do encontro. Além disso, 84,5% avaliaram sua experiência na cidade como excelente, e o gasto médio diário ficou entre R$ 51 e R$ 300, o que reforça o impacto positivo na economia e na rede de hospedagem local.

De acordo com o diretor de Planejamento Turístico de Aracaju, Ícaro Carvalho, os números demonstram o sucesso da estratégia de incentivo a eventos com alto potencial de atração de visitantes. “Esses resultados comprovam que o investimento da Prefeitura de Aracaju na realização e apoio a grandes eventos é fundamental para o fortalecimento do turismo local. Tanto a Maratona quanto a Campus Party movimentaram nossa rede hoteleira, o comércio e os serviços”, destacou Ícaro.

Foto: Kaio Espínola / Setur Aracaju