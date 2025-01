EVENTOS PROMOVIDOS POR FECOMÉRCIO E AM MALLS MOVIMENTARAM MAIS DE R$ 500 MILHÕES NA ECONOMIA

Em um gesto que reafirma o compromisso com o desenvolvimento econômico e a promoção de eventos em Sergipe, o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac renovou seu convênio com o Centro de Convenções AM Malls. A solenidade de assinatura ocorreu diante de uma plateia composta por importantes representantes do setor empresarial, incluindo o presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec), Alex Garcez, e o diretor regional do Senac, Nilson Lima.

Os signatários do convênio, o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, e a diretora do AM Malls, Rafaella Mamede, destacaram o impacto positivo da parceria, que teve início em 2022. Desde então, a colaboração tem se consolidado como um fator essencial para a captação de eventos de grande porte, contribuindo significativamente para a geração de negócios e para o fortalecimento da economia local. Andrade ressaltou os avanços obtidos desde o início da parceria, destacando o aumento na quantidade e na proporção dos eventos realizados.

“Desde o início da parceria com o AM Malls, estabelecemos como prioridade que cada evento realizado seja benéfico para todos os envolvidos, com resultados que realmente façam a diferença para o setor de comércio e serviços de Sergipe. Trabalhamos para que as feiras se tornem mais do que vitrines comerciais: queremos que sejam espaços de oportunidades, onde empresários possam ampliar suas redes de negócios e o público tenha acesso a ofertas diferenciadas. Essa visão tem transformado Sergipe em um polo de eventos reconhecido nacionalmente, com feiras e congressos que atraem milhares de pessoas, geram emprego e renda, e fortalecem o turismo local”.

“Eventos como a Aquipesc Brasil, o Aracaju Beauty Hair e o Supervendas têm comprovado o sucesso dessa parceria, consolidando o estado como um destino de negócios estratégico. Além disso, nosso compromisso é ir além, trazendo iniciativas de destaque, como o Congresso Nacional de Sindicatos Empresariais, que promete elevar ainda mais a relevância de Sergipe no cenário nacional. Com o apoio do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, estamos construindo um futuro promissor, alavancando o desenvolvimento econômico e promovendo o estado como referência em eventos e turismo”, disse Andrade.

Os eventos organizados em colaboração com a Fecomércio não apenas trouxeram visibilidade para Sergipe, mas também movimentaram a economia do estado em larga escala. Segundo Rafaella Mamede, os eventos realizados no período movimentaram mais de R$ 500 milhões.

“Desde 2022, superamos desafios impostos pela pandemia ao setor de eventos, apostando no futuro promissor de Sergipe. A parceria com a Fecomércio tem sido essencial para reerguer o segmento, apoiando organizadores e criando oportunidades para empresas locais prosperarem. Movimentamos mais de R$ 500 milhões na economia, recebendo cerca de 20 mil pessoas em mais de 10 eventos realizados no Centro de Convenções. Esses resultados refletem o esforço conjunto para fazer de Sergipe um polo relevante de eventos e negócios. Seguiremos aprimorando nossa estrutura e fortalecendo essa aliança para impulsionar ainda mais o desenvolvimento do estado”, acrescentou a diretora do AM Malls.

Com 80% das datas já preenchidas para o próximo ano, o planejamento para 2025 demonstra o éxito da parceria. Entre os eventos anunciados para ocorrer inicialmente no AM Malls estão a Aquipesc Brasil, o Aracaju Beauty Hair e o Supervendas, este último considerado um dos mais relevantes para o setor de comércio e serviços no estado. Marcos Andrade também revelou uma ambição ainda maior para o futuro: atrair o Congresso Nacional de Sindicatos Empresariais, o maior evento empresarial do Brasil, para Sergipe. “Queremos colocar nosso estado na rota dos grandes eventos empresariais do país”, afirmou.

A renovação do convênio beneficia diretamente as empresas associadas aos sindicatos que compõem a base do Sistema Fecomércio. Além do acesso à infraestrutura do Centro de Convenções AM Malls, as empresas têm a oportunidade de participar de eventos que ampliam sua rede de contatos, geram negócios e promovem o crescimento de seus mercados.

Com os resultados expressivos alcançados até aqui, a parceria entre o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac e o AM Malls segue como uma referência em colaboração institucional para o fortalecimento do turismo de negócios em Sergipe. A renovação do convênio reafirma o compromisso de ambas as partes em promover o desenvolvimento socioeconômico do estado, ao mesmo tempo em que amplia as oportunidades para o setor empresarial.

Texto e foto ascom Fecomércio