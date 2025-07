EXPANSÃO EMPRESARIAL MARCA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025 EM SERGIPE; 3.286 NOVAS EMPRESAS FORAM ABERTAS

O primeiro semestre de 2025 foi marcado por um ritmo expressivo de expansão no ambiente empresarial sergipano. Dados levantados pelo Instituto Fecomércio e Núcleo de Comunicação e Inteligência do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, (Fecomércio-SE) revelam que 3.286 novas empresas foram abertas no estado entre janeiro e junho, um número que reflete a retomada da confiança do empreendedor local e o fortalecimento do mercado regional.

O estudo aponta ainda a distribuição dos novos empreendimentos por setor econômico, evidenciando a predominância do comércio e serviços, que somaram 2.911 registros, o que representa 88,6% de todas as empresas abertas no período. Este número demonstra a forte vocação comercial do estado, impulsionada especialmente por micro e pequenos negócios, comércio varejista e prestadores de serviços diversos.

A indústria também registrou desempenho relevante, com 327 novas empresas no primeiro semestre, mostrando fôlego na cadeia produtiva e na diversificação econômica. A agropecuária, ainda que com números mais modestos, contabilizou 48 novas empresas, evidenciando o interesse crescente por empreendimentos voltados à produção rural e ao agronegócio.

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, o aumento no número de registros é reflexo de um ambiente mais estável para os negócios, favorecido por políticas de crédito, capacitação empreendedora e desburocratização de processos. “Esses dados mostram que Sergipe tem sido um terreno fértil para quem deseja empreender. A predominância do setor de comércio e serviços reforça nossa vocação histórica, mas também é importante destacar o crescimento industrial e o avanço do setor agropecuário”, pontua.

Para o chefe de comunicação e inteligência, o economista Márcio Rocha, que assina a análise do levantamento, a evolução empresarial no estado traz consigo impactos diretos na vida das pessoas. “Cada nova empresa aberta representa mais que um CNPJ — é a possibilidade de geração de emprego, renda e movimentação da economia nos bairros, nos municípios e em todo o estado. O avanço dos empreendimentos em Sergipe é reflexo de uma sociedade que busca crescer, inovar e construir caminhos mais sustentáveis para o futuro, com políticas apropriadas por parte do estado e municípios”, avalia.

Com esses números, Sergipe confirma seu potencial como um estado dinâmico, atrativo para novos negócios e resiliente diante dos desafios econômicos nacionais, abrindo caminho para mais oportunidades e desenvolvimento.

